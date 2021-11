SP in Amsterdam verkeert in een diepe crisis

Eén stem verschil. Daarmee kozen de Amsterdamse SP-leden twee weken geleden Tiers Bakker als lijsttrekker voor de raadsverkiezingen. Bakker kreeg 35 leden achter zich op de algemene ledenvergadering, wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen en Bouwen) – de kandidaat van de partijtop – kreeg er 34. „Hartstikke mooi”, noemde Bakker zijn verkiezing tegenover stadszender AT5.

Lang heeft hij er niet van kunnen genieten. Maandag trad Bakker terug als lijsttrekker. Hij blijkt een arrestatie wegens huiselijk geweld uit 2018 te hebben verzwegen tegenover zijn partij. Ook woont Bakker al sinds begin 2020 niet meer bij zijn gezin op het adres waar hij staat ingeschreven. Naar aanleiding van vragen erover van stadszender AT5 heeft Bakker besloten om terug te treden als lijsttrekker.

Eerder raakte de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens in opspraak. Lees ook: Halsema wist van wethouder Ivens’ avances, waarom greep ze niet eerder in?

Met Bakkers flitsvertrek is de Amsterdamse SP, die sinds 2014 meebestuurt, nog dieper in crisis geraakt. Begin deze zomer moest SP-wethouder Laurens Ivens gedwongen opstappen, nadat hij zich jarenlang grensoverschrijdend gedragen had tegenover vrouwelijke ambtenaren. De installatie van Ivens’ opvolger Wedemeijer liet vervolgens drie maanden op zich wachten, omdat diens vrouw verwikkeld bleek te zijn in een rechtszaak tegen de gemeente.

Conflict met Rood

Ook wordt de Amsterdamse SP-afdeling geraakt door het conflict met jongerenbeweging Rood. Die werd afgelopen zomer verstoten door de landelijke partijtop, omdat de jongerentak zou proberen de SP van binnenuit op een communistische koers te krijgen. Bakker stond publiekelijk aan de kant van de jongeren. Zo liet hij eind vorige week op Twitter weten dat de Amsterdamse afdeling geen SP’ers zal royeren die tevens lid zijn van Rood, zoals de partijraad onlangs besloot. Vorige week werden meer dan dertig SP’ers tegelijk uit de partij gezet. Het Amsterdamse SP-raadslid David Schreuders, naar eigen zeggen „een vertrouweling” van Bakker, is lid van Rood. Nu Bakker geen lijsttrekker wordt, is Schreuders zich „aan het beraden” of hij na de verkiezingen nog verder wil als raadslid.

Amsterdam geldt sinds 2014 als landelijk uithangbord van de SP. De partij ging toen voor het eerst meebesturen in de hoofdstad. Laurens Ivens was jarenlang een energieke en zichtbare wethouder Wonen die de strijd aanbond met Airbnb en speculanten op de woningmarkt.

In 2018 trad de SP, ondanks zetelverlies, opnieuw toe tot het stadsbestuur. In het linkse college met GroenLinks, D66 en de PvdA is de SP numeriek niet nodig voor een meerderheid – en de partij heeft nog maar één wethouder. „Achteraf weet ik niet zeker of we het hadden moeten doen”, zei huidig fractievoorzitter Erik Flentge onlangs tegen NRC. „Als je onderwerpen op de spits drijft kan men uiteindelijk gewoon verder zonder jou.”

Ook landelijk gaat het niet goed met de SP. Onder partijleider Lilian Marijnissen blijven de socialisten slecht scoren bij verkiezingen. Lokaal verliest de partij ook terrein: waar de SP in 2014 ging meebesturen in tientallen gemeenten – waaronder grote steden als Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Arnhem – doen ze dat nu nog maar in een handvol plaatsen. De afgelopen vier jaar waren er lokaal opvallend veel afsplitsingen bij de SP, bleek onlangs uit onderzoek van NRC – vaak uit onvrede met de landelijke koers. Bij de raadsverkiezingen van volgend jaar dreigt opnieuw verlies.

Of Tiers Bakker in Amsterdam aanblijft als raadslid, is nog onduidelijk. Het bestuur van de lokale SP-afdeling, dat geen vragen wil beantwoorden van NRC, is naast de verzwegen arrestatie ook verlegen met Bakkers woonsituatie, die nu al bijna twee jaar duurt: de SP neemt altijd scherp stelling tegen mensen die niet wonen op het adres waar ze staan ingeschreven.

Of wethouder Wedemeijer automatisch de nieuwe SP-lijsttrekker wordt, is nog ongewis. „Misschien is er nu iemand anders die zijn vinger opsteekt”, zei afdelingsvoorzitter Meta Meijer maandag tegen Het Parool. De huidige fractievoorzitter Flentge stopt er na deze raadsperiode ook mee. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over vier maanden.