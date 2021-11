Schaatsbond werft in een weekend vierhonderd nieuwe ijsmeesters

Honderden aanmeldingen van mensen die ijsmeester willen worden stromen sinds vrijdagavond binnen bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB). De bond initieerde een campagne voor de werving van nieuwe ijsmeesters, omdat er een tekort dreigt. Binnenkort kunnen in ieder geval vierhonderd mensen die zich aanmeldden beginnen aan een ijsmeestercursus, schrijft de KNSB.

In de eerste drie uur dat de campagne online was, kwamen honderdvijftig aanmeldingen binnen. Nu hebben al ruim zeshonderd mensen zich gemeld. Een deel van hen valt af vanwege de twee vereisten: ijsmeesters moeten ouder dan achttien zijn en aangesloten bij een ijsvereniging van de KNSB. „Natuurijs zit in ons dna”, zegt woordvoerder van de bond Carl Mureau. „Je zag hoe enthousiast mensen werden toen er in februari even geschaatst kon worden.”

Omdat de periodes waarin het vriest steeds korter worden, zijn er meer mensen en nieuwe technieken nodig, schrijft de bond. „Om in de toekomst genoeg ijsmeesters te hebben moeten oudere, ervaren vrijwilligers hun kennis overdragen aan nieuwe, jongere ijsmeesters”, zegt de woordvoerder. Daarnaast dragen jongeren vaak innovatieve ideeën aan, waardoor er onder moeilijkere omstandigheden geschaatst kan worden op natuurijs. Zoals in Winterswijk, bijvoorbeeld, waar de ijsvereniging een machine aanschafte die water vernevelt op een baan van asfalt. Mureau: „Zo maken ze in één nacht ijs.”

