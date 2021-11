Sativa of indica: de roes van cannabisvariëteiten is hetzelfde

De gemiddelde wietgebruiker weet precies wat-ie wil. Die koopt cannabis van het type ‘sativa’ voor het opwekkende effect, of juist ‘indica’ voor de lekkere roes. En patiënten met bepaalde chronische aandoeningen kiezen ‘indica’ vanwege het verdovende en ontspannende effect. Maar zowel genetisch als chemisch gezien zijn die twee labels niet verdedigbaar. De verschillen binnen sativa en indica zijn groter dan tussen sativa en indica onderling. Dat schreven Canadese en Nederlandse onderzoekers afgelopen maand in het tijdschrift Nature Plants.

Cannabis sativa staat al ruim 2.500 jaar bekend om zijn psychofarmaceutische eigenschappen. Coffeeshops verkopen de gedroogde bloemen onder de naam marihuana; samengeperste bolletjes van de bloemenhars gaan over de toonbank als hasj. Patiënten met chronische pijn en ziekten zoals parkinson en multiple sclerose gebruiken extracten van de plant als pijnstiller en ter ontspanning.

Recreatief interessant

De labels sativa en indica danken hun oorsprong aan verschillende variëteiten van de cannabisplant. Ten eerste heb je de ondersoort C. sativa sativa uit Europa, Rusland en Noord-China: de wat slankere hennepplant die wordt gekweekt voor zijn vezels. „Die bevat weinig psychoactieve stoffen”, vertelt Robin van Velzen van Wageningen UR, een van de auteurs van het artikel. „Als je die rookt, dan gebeurt er niets.”

Daarnaast heb je C. sativa indica, die veel cannabinoïden maakt. Dat is de plant die recreatief en medicinaal interessant is. Binnen deze ondersoort heb je twee variëteiten: indica uit Zuid-Azië, een opgaande plant met smallere blaadjes, die wordt verkocht als sativa, en afghanica uit Centraal-Azië, een meer gedrongen plant die bekendstaat als indica. „Heel verwarrend dus”, zegt Van Velzen.

In de loop der tijd zijn er allerlei kruisingen ontstaan. Daardoor zie je in de moderne cannabis het oorspronkelijke onderscheid tussen indica en afghanica niet meer terug, zo bleek uit het nieuwe onderzoek. „Er zijn planten gekweekt met zo hoog mogelijke gehaltes aan cannabinoïden en allerlei interessante aroma’s”, zegt Van Velzen. „Daarbij is een genetisch mengelmoesje ontstaan met een enorme variatie aan kenmerken van beide variëteiten.”

Onder cannabisgebruikers heerst de overtuiging dat sativa activerend werkt Robin van Velzen onderzoeker

Intussen bleven de oude namen in zwang. „Onder cannabisgebruikers heerst de overtuiging dat sativa activerend werkt”, vertelt Van Velzen, „en dat indica je juist ontspannen maakt. Maar toen we bijna 300 cannabismonsters analyseerden, bleef dat onderscheid niet overeind.”

De onderzoekers vonden geen significant verband tussen de labels en de gehaltes aan twee belangrijke cannabinoïden: cannabidiol (CBD) en het psychoactieve tetrahydrocannabinol (THC). Van deze stoffen is bekend dat ze sterk bijdragen aan de werking van cannabis. Ook bij tientallen andere cannabinoïden zagen ze geen correlatie – chemisch noch genetisch.

„We vonden wel een verband tussen de labels en een klein aantal terpenen”, zegt Van Velzen. Dat zijn aromatische verbindingen die de geur- en smaakbeleving van de cannabis bepalen. Sativa bleek relatief veel bergamot en farneseen te bevatten: de thee- en fruitachtige aroma’s die bijdragen aan de zoete, kruidige geur van sativa. Indica bevat gemiddeld meer myrceen, een stof met een zwaardere, aardeachtige geur.

Aromatische ervaringen

Maar waarom ervaren mensen het ene type dan als opwekkend, en het andere juist als verdovend? „Dat kan deels een placebo-effect zijn”, zegt Van Velzen. „Er zijn experimenten gedaan waarbij een controlegroep cannabis kreeg waar CBD en THC uit waren gehaald. Die mensen rapporteerden toch dat ze high werden.” Wellicht spelen ook de aromatische ervaringen een rol, onder invloed van de terpenen waarin de beide labels wél van elkaar verschillen. „Er zijn vermoedens dat die terpenen ook een psychoactieve werking kunnen hebben”, merkt Van Velzen op.

Van Velzen werkt ook bij Bedrocan, een bedrijf dat cannabisplanten kweekt voor medicinaal gebruik. „Daarbij is het natuurlijk extra belangrijk dat het product een zo constant mogelijke samenstelling heeft.” Daarom kweekt Bedrocan lijnen van genetisch identieke planten onder gestandaardiseerde omstandigheden, en staan de producten onder strenge farmaceutische controle.

Hetzelfde pilletje

Kun je die stoffen niet beter synthetisch maken, zodat alle patiënten hetzelfde pilletje kunnen slikken? „Er zijn al wel bedrijven die THC maken”, antwoordt Van Velzen, „maar patiënten melden dat ze daar slechter op reageren dan op het echte spul. Blijkbaar is er toch iets in dat profiel van vele tientallen cannabinoïden en terpenen dat zorgt voor de specifieke werking.”

Daarnaast moet een pilletje eerst door de spijsvertering heen. Dat gaat veel minder efficiënt. „Dat is ook de reden dat het vaker misgaat als mensen cake of koekjes eten met marihuana erin”, zegt Van Velzen. „Dan merken ze niet meteen een effect, en nemen ze dus nog maar wat extra. Een uur later blijkt dan dat ze te veel hebben genomen.” Ook Bedrocan gebruikt de labels indica en sativa. „Op basis van ons onderzoek gaan we dat heroverwegen. Maar ze zomaar afschaffen is lastig: er zijn mensen die er specifiek naar vragen.”

Bedrocan maakt voor elk product het profiel van terpenen en cannabinoïden openbaar, zodat mensen op basis daarvan kunnen kiezen. Het lastige is dat er zo veel terpenen en cannabinoïden zijn. En hoe meer je zoekt, hoe meer je er vindt, aldus Van Velzen. „Daarbij weten we nog onvoldoende van het effect van al die stoffen op de beleving”, benadrukt hij. „Pas als we dat beter begrijpen, kunnen labels werkelijk betekenisvol worden voor gebruikers.”