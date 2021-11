Als mensen me vragen wat ik verdien, zeg ik altijd: ‘genoeg’. Verder hou ik m’n mond, ik kijk wel uit. Praten over je salaris, daar komt altijd gedonder van.

Dat weet ik sinds mijn eerste échte salarisstrook, in de software in 1994. Díé heb ik gedeeld. Omdat ik er trots op was, met m’n 2.500 gulden bruto! Maar in plaats van vrolijke gesprekken kreeg ik er alleen maar gezeur over.

Want de ene helft van m’n vrienden lachte me uit – „bij de bank krijg je het dubbele” – en toen voelde ik me een loser. Bij de andere helft was ik ineens Dagobert Duck, kreeg ik jaloerse gezichten en het dringende advies om meer rondjes te geven in de kroeg – superirritant.

Ik snap salaris trouwens ook nooit. Ik zie zelden een consequent verband tussen prestaties en beloning om me heen, jullie? Of wacht, mensen met een grote mond krijgen meer dan mensen die stilletjes hun werk doen, maar hoe het precies werkt: geen idee.

Ik word ook vaak boos over salarissen. Als ik hoor dat mensen met een leaseauto meer krijgen dan mensen die patiënten wassen in de zorg bijvoorbeeld – dan ben ik een week niet te genieten. Salaris is een taboe en dat is maar goed ook. En ja, ik weet ook wel dat dat een stomme mening is.

Want als iedereen z’n salaris verborgen houdt, blijven grote verschillen tussen collega’s bestaan, zo schreven lezers op Twitter toen ik ernaar vroeg. De enige die gebaat is bij geheimhouding van salarissen is de werkgever, was een populaire mening.

Salaris is vaak ook helemaal geen geheim, schreven anderen. Leraren, als je bij defensie werkt of in het onderwijs – de cao’s laten tot op de komma zien wat iedereen verdient. Maar van beide argumenten was ik niet zo onder de indruk.

Want wie zegt dat iedereen eerlijk is als er ‘openheid’ binnen een bedrijf is over salarissen? Datzelfde geldt voor cao’s. Wie weet er zeker dat werknemers niet hun eigen voorwaarden hebben uitonderhandeld: iets eerder in een hogere schaal, een extra onregelmatigheidstoeslag, een persoonlijke bonus? Er zijn werkgevers die hun personeel verbieden over een verhoging te praten om collega’s niet op een idee te brengen – dus wie zal het zeggen?

Tuurlijk zijn er mensen die door openheid een hoger salaris hebben gekregen, maar dat zijn echt uitzonderingen. O ja, dat vergat ik bijna te zeggen: ik word ook cynisch van salaris. En ook daarom vind ik dat we het er gewoon niet over moeten hebben.

En ik ben niet de enige hoor, dat jullie niet denken dat ik gek ben. „Ik voel me alleen maar sip als ik erachter kom dat hele volksstammen beter betaald krijgen dan ik”, schreef iemand op Twitter.

„Ik heb eens per ongeluk ergens de salarissen van collega’s gezien en sindsdien weet ik hoe ontzettend oneerlijk het is verdeeld, vooral tussen mannen en vrouwen”, een tweede. „Ik zou het nu alleen willen weten als het eerlijker is. Om nieuwe teleurstelling te voorkomen.”

„Waarom zou je het willen weten ook?”, schreef een derde. „Ga liever uit van je eigen kracht. En ben je niet tevreden? Doe er dan wat aan, word beter, vraag meer, verander van baan, maar kijk niet naar een ander!” Of, en die zet ik er zelf maar even bij anders krijgen we dát weer: wees blij dát je een salaris krijgt!

Totale openheid is ook niet alles. Een lezer schreef dat in Noorwegen, waar alle salarissen openbaar zijn, de toegang tot dit register moest worden beperkt zodat niet iedereen er meer anoniem in kon grasduinen. Ze stuurde me een BBC-artikel uit 2017 waaruit bleek dat kinderen voordat de toegang beperkt werd, op school werden gepest met het salaris van hun ouders en dat salarissen van beroemdheden grif werden gedeeld.

Verder geldt dat als ceo’s weten wat hun concurrent verdient, ze dat óók willen, of uiteraard nóg meer, en de (verkeerde) salarissen nog verder stijgen. Nog meer reden om lekker alles geheim te houden.

Het mooist zou het zijn als elke organisatie een scheidsrechter had die ingrijpt als de verschillen uit de hand lopen. Of een goudeerlijke personeelsfunctionaris. Maar ja, die kan natuurlijk ook gaan sjoemelen.

Wat nog het meest bij ‘eerlijk’ in de buurt komt, zo twitterde een vriendin, is het salarisoverzicht van LinkedIn (Premium) waarin je kunt invullen wat je verdient. Als iedereen dat doet, ontstaat een betrouwbaar richtsnoer dat je kunt gebruiken bij salarisonderhandelingen.

En je kunt natuurlijk met collega’s die je vertrouwt afspreken de salarissen eens naast elkaar te leggen. Een lezer schreef dat ze „overal vrouwelijke collega’s had heropgevoed”. Die namen meestal genoegen met een salarisvoorstel, „terwijl ik wist dat mannelijke collega’s dat nooit deden. En dus meer verdienden.”

Samen sta je sterker, schreven ook andere lezers. Daar hoef je natuurlijk niet per se een vrouw voor te zijn. Maar hou het dus en petit comité en in een achterkamertje.

Salaris is als witlof. Je kunt er van alles mee, het is een beetje bitter en het groeit het best in het donker.

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.