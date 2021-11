Saaie helden met saaie superkrachten

Wordt Eternals Marvels eerste flop? De ‘buzz’ is matig. Is het niet al wat druk op aarde voor nog een team superhelden? Is 2 uur en 43 minuten niet erg episch? Leidt Chloé Zhao’s lyrische filmstijl – bij haar gaat de zon de hele dag onder – niet tot überkitsch? Ja, ja en ja; de vraag is nu hoe onkwetsbaar Marvel nog is.

De Eternals zijn tien halfgoden van de planeet Olympia, semi-onsterfelijke aliens wier missie het is om de mensheid te beschermen tegen Deviants, fabeldieren van pees, tand en klauw. Ze zijn gemodelleerd naar het Griekse pantheon, aangevuld met de Babyloniër Gilgamesh en het guitige Bollywood-type Karun. En intens divers: Aziatisch en Latino, gehandicapt, zwart en homoseksueel. Dat de machtige Ikaris (Richard Madden) een blanke cisgender met hechtingsproblemen is, stemt wel weer tot nadenken. Is die niet toxisch?

Eternals speelt in het heden, als de Deviants de kop opsteken: iets met opwarming der aarde. Dus wordt het team weer verzameld, en triggert elke reünie een flashback naar het oude Babylon of Tenochtitlan. Zo prop je veel uitleg en achtergrond over de helden in weinig tijd, maar daardoor komt de film nooit echt in beweging.

Deze topzware film gooit de lessen van het verleden overboord. Eerder lanceerde Marvel The Avengers, tweederangs superhelden, met elk een eigen film, hier dumpt men tien onbekenden patsboem in één film en krijgt geen personage echt reliëf. Eternals blijft een wassenbeeldenmuseum van saaie superhelden met saaie superkrachten.

Superheldenfilm Eternals Regie: Chloé Zhao. Met: Angelina Jolie, Richard Madden, Barry Keoghan, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry. ●●●●●