Renteniersmentaliteit nekt klimaatpolitiek

Klimaatpolitiek is zo’n onderwerp waarin een groot land als Nederland klein kan zijn. Nederland staat in de top-5 van de meest concurrerende economieën, volgens denktank World Economic Forum. Nederland is een wereldbelegger. Als pensioenfonds ABP zijn fossiele beleggingen verkoopt, is dat breaking news op Wall Street.

Nederland is een politiek-economische grootmacht. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) deed afgelopen weekeinde mee aan de G20 van wereldleiders.

Tegen die achtergrond is de Nederlandse klimaatpolitiek armoedig. Nederland bungelt al jaren onderaan het Europese lijstje van duurzaamste landen.

Je kunt de schuld geven aan de remmende voorsprong van de gasbel. Nederland hoefde niet zo nodig.

Je kunt de schuld geven aan ontbrekend industriebeleid tien jaar geleden. Nederland had kansen: lokale windmolenbouwers, leveranciers plus de offshore-industrie. Bezuinigingen hadden voorrang. Groene industriepolitiek? Geen thema.

Maar misschien zit de oorzaak van de achterstand dieper dan die gasbel. Twee eigenschappen van de Nederlandse economie spelen de klimaatpolitiek parten: geldgiganten en buitenlandse bazen.

Eerst het geld. Het goede nieuws is: er is kapitaal genoeg bij overheidsfinanciers, banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het slechte nieuws: het kapitaal bereikt niet het project dat erom vraagt. Een essay van onderzoekers van de adviesbureaus Kalavasta en Berenschot én een rapport van het Sustainable Finance Lab, een Nederlandse denktank, brengen dezelfde onrustbarende boodschap. De essayisten zien een gebrek aan langlopend kapitaal na 2030, het Sustainable Finance Lab wijst op een actueel tekort. Het schort aan kleinere en meer risicodragende vormen van financiering.

Het zou helpen, stelt het Lab, als er meer verschillende financiers komen, met eigen oplossingen. Nu is iedereen afhankelijk van bijvoorbeeld de drie grote banken die in hun werkwijze ook nog eens sterk op elkaar lijken.

Of is er meer aan de hand? Het lijkt wel alsof de renteniersmentaliteit overheerst. Kijk naar de grote windparken voor de Nederlandse kust: bijna allemaal geld van buitenlandse financiers en energiebedrijven.

Politici en de samenleving hebben de renteniersmentaliteit na de bankencrisis (2008) met extra regels nog eens aangemoedigd. Liever makkelijke woninghypotheken verstrekken dan duurzaamheidsfinancieringen met meer risico. Voor dat laatste roept iedereen om de overheid.

Daarmee kom je op het tweede obstakel: het internationale karakter van de Nederlandse economie. Vrijwel alle industriële bedrijven in de top-20 van CO 2 -uitstoters hebben buitenlandse eigenaren. Tata. Yara. Shell. Dow. Zij hebben zich in Nederland gevestigd vanwege goedkoop aardgas, goeie locaties, infrastructuur, export naar het Duitse c.q. Europese achterland, het belastingklimaat, de knappe beroepsbevolking. Enzovoort.

Maar nu de omstandigheden in de energietransitie radicaal veranderen, zetten zij het kabinet voor het blok. Zíj kunnen er ook voor kiezen hun fabrieken elders in de wereld te verduurzamen. Nederland zit aan hén vast, niet andersom. Kijk hoe slim topvervuiler Tata na zoveel kritiek op zijn eigen bedrijfsvoering de bal terugkaatst naar de overheid. Tata wil best investeren in groen staal, maar eerst moet de overheid de beste omstandigheden scheppen en risico’s wegnemen. Het is de vraag of Nederland er nu wel het geld voor over heeft om het de industriële mastodonten naar de zin te maken.

