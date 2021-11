PvdA wil snellere verhoging pensioenen, dreigt steun aan hervorming in te trekken

Het pensioen van werknemers en gepensioneerden moet sneller verhoogd kunnen worden. Dat eist de PvdA, die haar steun aan de geplande pensioenhervorming dreigt in te trekken als dit voorstel geen meerderheid haalt.

Met een wetswijziging moet het al vanaf 1 januari gemakkelijker worden voor pensioenfondsen om de pensioenen te verhogen, vindt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Hij dient dinsdag een voorstel in om dit te regelen in een brede ‘verzamelwet’ van het ministerie van Sociale Zaken, die de Tweede Kamer naar verwachting volgende week bespreekt.

Eerder hebben de PvdA en GroenLinks hun steun toegezegd aan de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verwachten de steun van minimaal een van deze partijen nodig te hebben om de nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer te krijgen.

In aanloop naar grote herziening

Nu kan een fonds de pensioenen pas verhogen nadat het een ruime reserve heeft opgebouwd. Om een kleine verhoging uit te delen, moet de zogeheten dekkingsgraad over het afgelopen jaar gemiddeld 110 procent zijn. Dat betekent dat een fonds voor iedere euro die nodig is om de toekomstige pensioenen te garanderen, nog eens 10 cent extra in kas heeft.

In het PvdA-voorstel worden verhogingen toegestaan vanaf een gemiddelde dekkingsgraad van 105 procent over het afgelopen jaar. Die regels gelden dan tot de grote stelselherziening, die pensioenfondsen rond 2026 verwachten door te voeren.

Het kabinet had precies deze versoepeling voorgesteld, maar wilde die pas invoeren zodra het parlement heeft ingestemd met de wet die de pensioenhervorming regelt. Dat kan zeker nog een jaar duren, zegt Van Dijk. „De mogelijkheid om te verhogen ligt gevoelig en is nu nodig. Anders ben ik bang dat je draagvlak voor het nieuwe stelsel kwijtraakt.”

Geen verhoging bij grote fondsen

Het Kamerlid wijst erop dat het wetsvoorstel al een jaar vertraging heeft opgelopen. In de oorspronkelijke planning hadden de versoepelde regels komend jaar kunnen ingaan.

Als het kabinet deze eis negeert en de regeringspartijen dit voorstel verwerpen, zal de PvdA zijn „positieve grondhouding” tegenover de pensioenherziening verliezen, zegt Van Dijk. Hij zegt niet bij voorbaat dat hij dan tegenstemt. „Maar dan beoordelen we deze wet zoals we iedere andere wet als oppositiepartij beoordelen.”

Voor de vier grootste fondsen is de kans op een pensioenverhoging per 1 januari minimaal, ook als deze versoepeling het haalt. De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfonds ABP (ambtenaren en leerkrachten) is sinds januari 101,5 procent. Die van PFZW (onder meer zorgpersoneel) 98,5 procent. Veel kleine en middelgrote fondsen staan er wel beter voor.