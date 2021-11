Postmoderne acteurs en ‘echte’ realitysterren in vrolijk verwarrende ‘ode aan de ironie’

Heerlijk toch, om je ergens helemaal aan over te geven? Weg uit die dagelijkse realiteit, telefoons uit en genieten maar. Oké, jammer dat je er alleen maar gelijkgestemden tegenkomt. En dat het zo duur is, anders zou je er waarschijnlijk veel vaker naartoe gaan.

Wacht, hebben we het nu over theaterbezoek of een zonvakantie op een exotisch eiland? Wie dacht dat de verschillen tussen Temptation Island en De Warme Winkel niet groter konden zijn, komt bedrogen, verward en vrolijk voldaan uit Een oprechte ode aan de ironie.

De ironie ligt onder vuur, stelt theatergroep De Warme Winkel, en dat is een serieuze zaak. Zowel in kunst, het maatschappelijk debat als in de sociale context wordt het stijlmiddel in toenemende mate als (elitair) zwaktebod beschouwd: een makkelijke manier om oprechtheid categorisch te vermijden of te ondermijnen, een afleidingsmanoeuvre die vooral een nihilistische leegte verhult.

Dus zadelde De Warme Winkel-acteurs Ward Weemhoff, Vincent Rietveld, Florian Myjer en gastactrice Hannah Hoekstra zichzelf op met een groep ‘echte’ influencers en realitysterren (onder andere van Tempation Island en Ex on the Beach): Danicio Codfried, Lesley Versprille, Bella en Shirley Cramer.

In tegenstelling tot de theatermakers zijn zij wars van ironie en dubbele bodems. Ze worden in een overdreven karikaturale openingsscène genadeloos bespot: in een ultiem niksige dialoog spreiden ze een oeverloze lamlendigheid tentoon. Een beetje babbelen over billen en borsten, terwijl pogingen om de diepte in te gaan steevast mislukken voordat ze überhaupt van de grond gekomen zijn.

Maar je hoeft geen oplettende kijker te zijn om te zien dat de professionele acteurs, halfslachtig verscholen in het decor, hun stemmen nasynchroniseren. Het is dus expliciet een subjectieve adaptatie: zo kijkt het theatergezelschap naar deze realitysterren. Dat is vintage De Warme Winkel: hun ontregelende theateroeuvre is doorspekt van ironie. Vaak mag je ervan uitgaan dat ze met scènes iets anders bedoelen dan je aan de oppervlakte zou vermoeden. Maar is dat niet ook een al te comfortabele uitgangspositie? Want wie zich er niet in kan vinden, heeft dan simpelweg de ironie niet begrepen.

Weirde seksdate

In een Temptation Island-achtige omgeving – luxe villa, buitenbar, bubbelbad – voeren de acteurs en realitysterren groepsopdrachten uit. Daaromheen drinken ze cocktails en houden ze dubbelzinnige gesprekken in zwembroek of bikini. Uiteraard wordt alles gefilmd, compleet tot de weirde seksdate die twee kandidaten eerder met een challenge verdienden. In een disclaimer voor aanvang waarschuwt de voice-over dat de voorstelling ook door „echte mensen” wordt gespeeld. Hij voegt daar ter verduidelijking aan toe dat het stuk voor stuk gaat om „domme mensen” die uit „kansarme milieus” komen.

Gaandeweg wordt de leegte van de realitysterren steeds meer afgezet tegen de leegte van deze postmoderne theatermakers, die bijvoorbeeld langdurig over ironie kunnen oreren zonder door te hebben dat de ander het al de hele tijd verwart met erotiek. Veelzeggend is de scène waarin de professionele acteurs in een gesloten kring op het proces reflecteren en over hun medespelers roddelen, terwijl de realitysterren ondertussen onbevangen genieten van de avond en zich klaarmaken voor een feestje. Waar De Warme Winkel zich voortdurend bewust is van de verschillen en zich daardoor afzondert, zijn er andersom veel minder aannames. Als het jongste collectieflid Florian Myjer zich in een emotionele monoloog ruw afzet tegen zijn eigen gezelschap, is de versplintering compleet. Totdat later blijkt dat die monoloog door Weemhoff is geschreven.

Theatraal labyrint

Het culmineert in een hilarisch en zeer vervreemdend ritueel, waarin ze als gehersenspoelde ironie-aanhangers bloedserieus hun geloof belijden. Zo tuigt het gezelschap met Een oprechte ode aan de ironie een spannend theatraal labyrint op, op het snijvlak van oprechtheid en ironie.

Lees ook: eindregisseur Jetse Batelaan en maker Vincent Rietveld over het maakproces van Een oprechte ode aan de ironie

De voorstelling stevent af op een opvallend klassieke afwikkeling: als personages in een Griekse tragedie worden ze via antagonistische krachten richting een catharsis gestuwd, in de vorm van een post-ironische dystopie zonder diepere betekenissen: een ware hel. Gelukkig brengt een heuse deus ex machina het gezelschap gelouterd weer terug in hun comfortzone.

Hoe ze ontsnappen, is een kwestie van perceptie. De Warme Winkel vindt ontegenzeggelijk via de ironie hun weg terug naar hun vertrouwde schouwburg. Maar wat voor het theatercollectief ironie is, is voor de realitysterren puur gemeend. Linksom of rechtsom: de zaak wordt beslecht in een zeer feestelijke slotscène waarin ironie en oprechtheid hand in hand gaan.

Of is dat ironisch bedoeld?

Theater Een oprechte ode aan de ironie De Warme Winkel. Gezien: 31/10, Internationaal Theater Amsterdam. Tournee t/m 8/12. Inl: dewarmewinkel.nl ●●●●●