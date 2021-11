Porno is in ‘Pleasure’ een abstracte en koude loopbaan

Helemaal aan het begin van Pleasure vraagt een chauffeur die haar van en naar de set brengt waarom de net uit Zweden aangekomen Linnéa, alias Bella Cherry, eigenlijk een carrière in de Amerikaanse porno-industrie ambieert. Ze geeft daar een antwoord op dat ik hier niet zal herhalen, maar dat veel zegt over het verlangen van buitenstaanders om motieven te begrijpen van mensen die dingen doen die je zelf niet zou doen. „Grapje”, zegt ze daarna. En de chauffeur stelt – en anderen zullen dat daarna nog vaak herhalen – dat het belangrijkste is dat je er plezier aan beleeft. Want dat is uiteindelijk ook wat kijkers willen zien en beleven.

Plezier is eigenlijk het enige wat wij als toeschouwers juist níét te zien krijgen. Er zijn erecties, zaadlozingen en geschoren geslachtsdelen, glijmiddelen en vaginale douches, maar alles wat ons in ons eigen leven plezier kan geven is in de film koud, abstract, mechanisch en instrumenteel. Porno is een business. En na het jarenlange onderzoek dat debuterend regisseur Ninja Thyberg ernaar deed, is haar film geen reclame geworden. Dat was overigens niet hoe ze erin stapte: ze was open-minded en nieuwsgierig, wilde recht doen aan het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Maar wat we zien zijn machtsmisbruik en toxische verhoudingen: mannen die vrouwen overhalen steeds verder te gaan dan waar ze zin in hebben, bijna-verkrachtingen en heel veel haat en nijd. De enige regisseur die naar Bella’s welzijn informeert is een vrouw.

Voordat we ons nu echter op ons morele gelijk terugtrekken: Pleasure is wel een goede, zelfs spannende en uitdagende film. Alleen geen aangename; vaak is het hardcore horror. Het verhaal van het meisje dat naar Hollywood vertrekt om een ster te worden en daar niet in slaagt, is al zo oud als de filmindustrie. Pleasure is echter geen Showgirls 2.0, juist omdat de film geen ironie kent.

Thyberg maakte in 2013 al de korte film Pleasure, waarin het om de ‘dubbel anaal’ gaat die ook nu een rol speelt. Dat is een van de vele scènes die ook voor de toeschouwer niet per se plezierig is om naar te kijken. Maar dat zet al eerder in. De film begint in het donker, met alleen het geluid van een seksscène. Een voorbode van een van de gruwelijkste scènes die volgen zal, waarin Bella in een verkrachtingsfantasie wordt gedwongen steeds een stapje verder te gaan. Het is erg lastig te bepalen of de acteurs waar zij mee moet werken de grens tussen fictie en werkelijkheid wel zien. Dat is het moment waarop je als publiek wordt gevraagd jezelf de gewetensvraag te stellen waarom je hier eigenlijk naar zit te kijken. Sensatiezucht? Masochisme? Of toch plezier?

Pleasure is mede daardoor een belangrijke film die morele kwesties aankaart: de medeplichtigheid van de consument, toxische machtsverhoudingen binnen een porno-industrie die alles in keurige protocollen lijkt te hebben gevangen. Maar het kijken naar de film roept ook andere moreel-esthetische vragen op die maker en toeschouwer aangaan.

Pleasure is een gecompliceerde ervaring omdat we Bella/Linnéa nooit echt leren kennen. We zien haar ongemak bij seksscènes, haar pijn, haar eenzaamheid tussen de meiden met wie ze een slaapkamer moet delen. Maar zien ook haar ambitie en doorzettingsvermogen zonder dat die begrijpelijk wordt. Op zeker moment ga je denken dat haar opmerking in de auto misschien toch een kern van waarheid bevatte. Of is dat ‘psychology porn’, zitten we ons dan te verlekkeren omdat we denken nu wel iets te kunnen verklaren?

Drama Pleasure Regie: Ninja Thyberg. Met: Sofia Kappel, Revika Anne Reustle, Evelyn Claire, Chris Cock, Mark Spiegler. ●●●●●