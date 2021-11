‘Pleasure’: de prijs die je betaalt om een pornoster te worden

De net meerderjarige Bella vliegt in Pleasure naar Los Angeles met één grote droom: doorbreken in de porno-industrie. Ze wil een pornoster worden. Porno blijkt echter een fysiek en psychisch veeleisende industrie, veel minder glamoureus dan zij zich had voorgesteld.

Regisseur Ninja Thyberg (37) werkte maar liefst twee decennia aan deze provocatieve film, eerder dit jaar een van de grote ontdekkingen van het festival van Sundance. Thyberg vond de pornowereld de perfecte arena om het spanningsveld tussen mannen en vrouwen te verkennen. „Het is een onderwerp waar nog steeds zo’n taboe op rust”, legt de regisseur uit. „Niemand durft er openlijk over te praten, terwijl seks en porno zo’n elementair onderdeel van ons leven uitmaken. De verhouding tussen mannen en vrouwen wordt in dit soort films op zo’n traditionele manier vormgegeven. En die beeldvorming draagt op zoveel manieren bij aan de manier waarop kijkers denken dat de seksen met elkaar horen om te gaan.”

Haar eigen beeld van porno is de afgelopen twintig jaar flink gekanteld, erkent de maakster. In beginsel was Thyberg heel stellig in haar ideeën, vond ze porno simpelweg verwerpelijk. „Maar waarom dacht ik er eigenlijk zo over, lag het probleem niet vooral bij mijzelf? Zag ik de wereld niet veel te zwart-wit? Elk onderwerp blijkt gelaagder te zijn als je je erin verdiept. Ook porno-acteurs zijn mensen met dromen en doelen en ideeën. Ik wilde vooral de vrouwen in die wereld beter gaan begrijpen.”

Haar gedroomde hoofdrolspeelster vond Thyberg na anderhalf jaar zoeken in Sofia Kappel, die net 19 was toen de opnames begonnen. „Ik twijfelde nooit of ik met deze film mijn debuut wilde maken”, lacht de Zweedse actrice (inmiddels 23). „Ik wist alleen niet of ik de rol aankon.” Zo zitten er scènes in de film waarin Bella haar tegenspeelster hard in het gezicht slaat en vernedert. „We hebben samen vooraf lange gesprekken gevoerd over hoe we seks zien en wat het is om een seksueel wezen te zijn in deze door mannen gedomineerde wereld. Dat was ook het gevoel dat we met de film wilden overdragen.”

Pornoconventie

De twee vrouwen dompelden zich voor de film, die vlak voor het uitbreken van de coronapandemie werd gedraaid, maandenlang onder in de pornowereld. De regisseur en de actrice praatten uitgebreid met veteranen in de industrie, ze mochten ongemakkelijke en erg persoonlijke vragen stellen. „Hoe werkt dat dan als je voor de camera penetratiescènes hebt met mensen die je net hebt ontmoet?”, wilde Kappel weten. „Wat doet het spelen in dit soort films met je zelfbeeld? En wat doe je als je iemand écht niet aantrekkelijk vindt, hoe fake je dan toch dat je er plezier in hebt?” De actrice vroeg zich ook af hoe porno-acteurs de knop omzetten in hun privéleven. „En hoe gedraag je je in het bijzijn van je fans? Over die routines heb ik veel geleerd door met ze mee te lopen tijdens een conferentie voor porno-acteurs in Las Vegas.”

Tijdens de opname van Pleasure deelde Kappel de set grotendeels met échte porno-acteurs om seksscènes zo authentiek mogelijk te maken. De actrice had ook een stem in de keuze van haar tegenspelers; regisseur Thyberg vond het zeker tijdens de naaktscènes belangrijk dat zij zich omringde met mensen bij wie de actrice zich senang voelde. Voor de close-ups waarin seks expliciet in beeld komt, maakte Kappel gebruik van een ‘body double’. „Ik heb via sociale media diverse berichten gehad van mannen die meenden mij te moeten complimenteren met mijn prachtige vagina”, lacht Kappel. „Ik moest ze helaas teleurstellen, die was van een ander.”

Sekswerkers

Meer waarde hecht de actrice aan de grote hoeveelheid reacties van sekswerkers en vrouwen die in de porno-industrie werken en de film hebben gezien. „Ze zijn zo blij dat er nu een film is die verder reikt dan de karikaturen en stereotypen van vrouwen in de seksindustrie. Het is zo belangrijk dat mensen snappen dat pornofilms niets te maken hebben met het echte leven. Het is fictie, het is fantasie.”

Zelf is Kappel zich nu ook nog bewuster van dat verschil. „Het draaien van porno is nogal technisch. Tijdens de handelingen zijn de acteurs erg gericht op de beelden: waar staat de camera, hoe komt die piemel of borst het beste in beeld? Tijdens seks in het echte leven ben je juist op jezelf gericht en op de partner met wie je op dat moment in bed ligt. Dat is een heel andere basis.”

Regisseur Thyberg vindt het grappig te zien dat publiek op verschillende continenten anders reageert op de film. „We hebben Pleasure tot nu toe vooral gedraaid op festivals, daar zit over het algemeen vrij open en liberaal publiek in de zaal”, legt ze uit. „In de VS zagen veel kijkers vooral een sterke vrouw die haar best doet om haar Amerikaanse droom waar te maken. Ze interpreteerden dat als een positieve boodschap. In Europa word ik meer aangesproken op de prijs die Bella voor haar droom betaalt. Je kan de top misschien wel bereiken, maar ten koste van van wie of wat doe je dat dan?”