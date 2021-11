Onrust op IND-afdeling na uitblijven inhoudelijke reactie op interne misstanden

De summiere reactie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Justitie en Veiligheid op de onthullingen in NRC over misstanden bij een IND-afdeling heeft geleid tot onrust onder het personeel. Werknemers van de immigratiedienst noemen op het intranet van de IND de reacties van de top „vaag en omfloerst”, „weinig passend”, „verontrustend” en „een slecht geslaagde poging om verdere reputatieschade te beperken”.

Personeelsleden hekelen het uitblijven van uitleg over de klachten en de genomen maatregelen. Vakbond FNV steunt hen daar in. FNV-bestuurder voor Veiligheid en Justitie Yntse Koenen: „De top is het moreel verplicht om een goede inhoudelijke reactie te geven”. Koenen was één van de initiatiefnemers van een nieuwe integriteitscommissie van het ministerie die de behandeling van een van de klokkenluiders onderzocht. „Ik vind het opvallend dat de IND in de communicatie het personeel niet wijst op deze commissie.”

NRC publiceerde afgelopen zaterdag over misstanden op de afdeling Immigration Liaison Officers (ILO’s) bij de IND, die jarenlang aanhield.

Represailles tegen klokkenluider

De top van de IND ontving meerdere meldingen over de pest- en angstcultuur op de internationale afdeling. Maar in plaats van stevig in te grijpen, liet de top één van de klokkenluiders ten onrechte vallen. Tegen alle voorschriften in werd de naam van de vrouw intern bekend gemaakt, en kreeg ze te maken met represailles.

Lees ook: Die collega gaan wij afbranden!

Een nieuwe, onafhankelijke integriteitscommissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, met daarin vertegenwoordigers van de werknemers, onderzocht de kwestie en concludeerde recent dat de IND „ernstig tekort is geschoten in zowel de bescherming van als de zorg voor de melder”. In een reactie aan NRC op het artikel liet een woordvoerder enkel weten dat er „signalen” binnengekomen waren, die zijn „onderzocht” en hebben geleid tot „een aantal maatregelen”.

Dat de top van de IND en het ministerie weigeren om dieper in te gaan op de kwestie, valt niet goed bij werknemers. Op INDaily, het intranet van de dienst, verscheen daags na de NRC-publicatie een bericht van de leiding. „Hoewel iedereen zijn eigen waarneming heeft, herkennen wij ons in algemene zin niet in de uitspraak dat er bij de IND, of afdelingen van de IND, een angstcultuur zou heersen”, schreef de top. Ook bij het eigen personeel maakte de top niet duidelijk om welke maatregelen en aanbevelingen het ging. Wel werden werknemers opgeroepen misstanden bespreekbaar te maken met leidinggevenden of de vertrouwenspersoon.

‘Onvoldoende vertrouwen’ om te melden

Op dat bericht kwam op het intranet felle kritiek. Eén: „Bespreekbaar maken? Het artikel in NRC en deze reactie hierop, geeft me op dit moment onvoldoende vertrouwen om dat te doen.” Een ander: „Zeker als dit persoonlijke consequenties kan hebben, zoals je in onderstaande berichten leest, word je hierin niet aangemoedigd.” Nog één: „Waarom mogen we de aanbevelingen niet kennen? Zonder deze te kennen, kunnen we elkaar er immers ook niet op aanspreken.” Een tweede bericht van de top dat dinsdag volgde, waarin de directeur erkende dat „we deze berichtgeving niet goed hebben gedaan” gaf evenmin antwoorden.

FNV-bestuurder Yntse Koenen vindt dat het ministerie nu vooral werk moet maken van het vinden van een goede oplossing voor de klokkenluider.

Reacties? Onderzoek@nrc.nl