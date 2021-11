OM: mestadviesbureau is criminele organisatie

Het grootste mestadviesbureau van Nederland, Bergs Advies uit het Limburgse Heythuysen, is volgens het Openbaar Ministerie een criminele organisatie. Bij het bureau is het vervalsen van documenten, zodat boeren de mestwetgeving kunnen ontduiken, „een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteit”, aldus het OM.

Voor de rechtbank in Den Bosch is dinsdag het strafproces begonnen tegen Bergs Advies en vier (voormalig) directeuren. Het bureau zou een belangrijk aandeel hebben gehad in de omvangrijke fraude met dierlijke mest in Nederland. Varkens-, kippen- en melkveebedrijven, mesttransporteurs en mestverwerkers maken in groten getale gebruik van de diensten van Bergs Advies.

Het adviesbureau, dat in 2017 opdook in een onderzoek van NRC naar mestfraude, doet de mestboekhouding van honderden boeren uit heel Nederland. Volgens het kantoor zelf bezitten de klanten samen een kwart van alle Nederlandse varkens en kippen. Het kantoor adviseert agrarische ondernemers op het gebied van bedrijfsontwikkeling, management, bestemmingsplanprocedures, milieu- en mestwetgeving en subsidies.

Gefingeerde hoeveelheid biggen

Na een jarenlang onderzoek zegt het OM nu te kunnen bewijzen dat het kantoor met valsheid in geschrifte „mogelijk tientallen boeren” geholpen heeft „om te frauderen met mest”. Van deze klanten staan vier bedrijven en zes personen uit Friesland, Zeeland, Brabant en Limburg eveneens terecht.

NRC onderzocht de mestfraude in Brabant. Lees ook: Het Mestcomplot

De tenlastelegging vormt volgens officier van justitie Martijn Zwiers „een doorsnede” van de jarenlange fraude. Zo zou het adviesbureau een veehouder in Esbeek geholpen hebben met het opgeven van gefingeerde hoeveelheden biggen en mest; kreeg een bedrijf in Sint-Philipsland hulp bij het frauderen met een subsidie voor een mestscheider; werden melkveebedrijven in Helmond en Lierop geholpen bij het opvoeren van de hoeveelheid eigen grond zodat meer mest kon worden uitgereden; en zou samen met een Friese veehouder gesjoemeld zijn met de maten van een mestsilo zodat er geen omgevingsvergunning nodig was. „Adviesbureau, klant en bouwer van de mestsilo werkten onder een hoedje”, aldus de officier.

Inval bij Bergs Advies

Het OM, de FIOD en de opsporingsdienst van toezichthouder NVWA deden in november 2018 invallen bij Bergs Advies en negen andere locaties. Het was de grootste actie van het OM tot dan toe op dit gebied. Bergs Advies, met 38 werknemers, werd al jaren in de gaten gehouden. Het bureau was in 2017 al eens in hoger beroep veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrifte in een mestfraudezaak.

Bij het OM en de NVWA kwamen rond 2016 regelmatig negatieve signalen binnen over het adviesbureau. Het OM: „Deze signalen leverden de verdenking op dat de adviseurs van dit bureau bereid zijn om actief mee te denken om de regelgeving te ontduiken en de overheid valselijk te informeren.” De vier directeuren, Frank B., Tjerk V., Pieter van L. en Henk W., zouden leiding hebben gegeven aan de fraudepraktijken. Sinds 2018 ligt voor miljoenen euro’s beslag op onroerende zaken van betrokkenen.

Fraude is eenvoudig

In het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 schreef de politie dat bij mestfraude sprake is van georganiseerde criminaliteit. Volgens dit rapport is het, ondanks maatregelen van de overheid, relatief eenvoudig om te frauderen en is het lastig en arbeidsintensief om mestfraude te ontdekken.

De conclusies van het politierapport sluiten aan bij de uitkomst van het onderzoek van NRC naar mestfraude. Daaruit bleek dat mesthandelaren in het zuidoosten van het land samenspannen met veehouders, mestverwerkers en mesttransporteurs. De fraudeurs worden gefaciliteerd door adviseurs. Van de 56 door NRC onderzochte bedrijven in de mestsector bleken er 36 (64 procent) te zijn beboet, verdacht of veroordeeld door de NVWA of justitie. Met de mestafzet in Nederland is jaarlijks zo’n half miljard euro gemoeid.

De advocaten van de verdachten waren dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. In 2017 ontkende Frank B., één van de vier directeuren, tegenover NRC de mestfraude. Er „zal links of rechts een rotte appel in de mestwereld zitten”, vertelde hij. Iemand zal wel eens „een kruisje op een document missen”. Maar in het algemeen gold volgens hem: „Mest die van A naar B gaat, daar kun je niet mee frauderen.”

Reageren? onderzoek@nrc.nl