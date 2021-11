NXP: chiptekort is een ‘reset’ voor de auto-industrie

Je kunt nog altijd een kanon afschieten in het hoofdkantoor van de Nederlandse chipfabrikant NXP. Het merendeel van het kantoorpersoneel werkt vanwege corona vanuit huis en zal dat in de toekomst ook blijven doen.

In de chipfabrieken wordt echter op volle kracht geproduceerd, zegt Jean Schreurs, directeur van NXP Nederland. Zijn bedrijf is een van de grootste toeleveranciers van de auto-industrie en is overrompeld door de snel gestegen vraag naar elektronica. NXP moet alle zeilen bijzetten. Toch geldt voor driekwart van de bestelde chips minimaal een jaar wachttijd.

NXP, genoteerd aan de Amerikaanse beurs, maakte maandag de resultaten van het derde kwartaal bekend. De omzet groeide met 26 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020 tot 2,9 miljard dollar (2,5 miljard euro). De winst bedroeg 526 miljoen dollar.

Komend kwartaal verwacht NXP zo’n 3 miljard dollar aan chips te verkopen. De helft van de omzet komt van chips die gebruikt worden in auto’s; voor radarsensoren, geavanceerde rijassistenten, batterijbeheer en communicatiesystemen. Allemaal producten waarvan de moderne auto er steeds meer nodig heeft.

De auto-industrie kampt met tekorten van allerlei elektronica. Een premium auto bestaat uit tweehonderd computers, die weer honderden geïntegreerde circuits (IC’s) bevatten. In de complexe productieketen van de auto-industrie zitten toeleveranciers her en der met onaffe halffabrikaten. Onderdelen uitwisselen is lastig, waardoor de productie stokt.

De autobranche weet nu hoe belangrijk de chipsector is voor hun toekomst Kurt Sievers topman NXP

Het raakt alle autofabrikanten. Het Duitse Audi loopt dit jaar een recordjaar mis, liet de Volkswagen-dochter dinsdag weten. De verkoopcijfers liegen er niet om: in oktober 2021 werden er in Nederland 24.240 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat is een daling van 23,7 procent vergeleken met een jaar eerder.

Het goede nieuws: NXP zelf groeit weer. Het bedrijf heeft in Nederland momenteel 140 acute vacatures „over de hele linie”. NXP, dat in Nederland zo’n 2.100 medewerkers telt, heeft een lange geschiedenis van afstoten van bedrijfsonderdelen en afbouwen van het personeelsbestand. „Voor het eerst sinds we in 2006 werden afgesplitst van Philips breiden we het aantal medewerkers aanzienlijk uit”, zegt Schreurs.

NXP maakt ongeveer de helft van de chips in eigen fabrieken, zoals in Nijmegen. De andere helft van de productie wordt uitbesteed bij gespecialiseerde ‘foundries’, zoals GlobalFoundries of SSMC. Dat is een fabriek in Singapore van de Taiwanese chipmaker TSMC, waarin NXP een meerderheidsaandeel heeft.

Zelf fabrieken bijbouwen om aan de groeiende vraag naar chips te voldoen is geen optie voor NXP. Naarmate de omzet groeit zal het bedrijf meer productie uitbesteden bij andere partners, verwacht Jean Schreurs.

NXP-topman Kurt Sievers zei dinsdag in een gesprek met analisten te verwachten dat de tekorten tot 2022 voelbaar zullen zijn. NXP’s klanten – autofabrikanten en toeleveranciers als Bosch en Continental – blijven NXP onder druk zetten om eerder de hand te leggen op bestelde chips. Maar dat helpt niet. Wat automakers wel doen: ze willen voorraden aanleggen om nieuwe tekorten te voorkomen. „Het is een reset voor de hele industrie. De autobranche weet nu hoe belangrijk de chipsector is voor hun toekomst.”

Uitgeputte voorraden

De auto-industrie maakt doorgaans geen gebruik van de allermodernste chiptechnologieën, maar kiest voor meer volwassen productiemethodes. Volgens Sievers putten de automakers hun voorraden al sinds 2018 uit, in de verwachting minder auto’s te zullen verkopen. Maar na corona trokken de verkopen snel aan en bleek er per auto meer elektronica nodig te zijn. „Zeker nu een op de vijf geproduceerde auto’s elektrische of hybride aandrijving heeft”, aldus Sievers.

De koers van NXP bedraagt op dit moment 204 dollar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2016, toen branchegenoot Qualcomm een poging deed om NXP over te nemen. Die deal ging niet door, vanwege Chinese tegenwerking. Dankzij de beurswaarde van 54 miljard dollar is de drempel voor een hernieuwde overnamepoging van NXP nu een stuk hoger.