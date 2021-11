Noodtoestand in Ethiopië uitgeroepen wegens dreiging Tigray-rebellen

De Ethiopische regering heeft dinsdag een landelijke noodtoestand afgekondigd. Rebellen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) dreigen op te rukken naar hoofdstad Addis Abeba. Dat melden persbureaus AP en Reuters.

De noodtoestand wordt onmiddellijk van kracht en zal zes maanden duren. Dit stelt de overheid in staat een avondklok af te kondigen, reisbewegingen te verbieden en om mensen met een vermoedelijke band met terreurgroepen voor onbepaalde tijd in voorarrest te houden. Minister van Justitie Gedion Timothewos zei dinsdag dat het voortbestaan van Ethiopië wordt bedreigd. Het is de eerste keer sinds 2018 dat het land een noodtoestand afkondigt.

Conflict

Het conflict tussen de centrale overheid en de rebellen uit Tigray duurt inmiddels een jaar en heeft aan duizenden mensen het leven gekost. Meer dan 400.000 mensen zijn door de strijd onder de armoedegrens geraakt en 2,5 miljoen burgers moesten vluchten. De afgelopen dagen hebben Tigrayse strijders de steden Dessie en Kombolcha ingenomen, strategisch gelegen aan een snelweg die richting de hoofdstad loopt. De centrale overheid beschuldigde rebellen er maandag van bij de bezetting van Kombolcha een bloedbad te hebben aangericht.

De Verenigde Staten hebben de rebellen gewaarschuwd om niet naar Addis Abeba op te rukken. Washington zei dinsdag ook dat het overweegt Ethiopië uit een vrijhandelszone te schrappen wegens vermoedens van mensenrechtenschendingen.