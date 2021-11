Toeristen en baby’s brengen nieuw leven in exotisch Dagestan

‘Nog een keer, maar dan met je haren over je andere schouder”. Aan de rand van een diep ravijn bij het Dagestaanse bergdorp Goor staan twee jonge Russische vrouwen over hun telefoon gebogen. Met de instructies van haar vriendin loopt de blonde vrouw terug naar de klif en poseert opnieuw. Achter haar strekt het machtige Kaukasus-gebergte zich uit, de besneeuwde toppen reiken tot ver in Azerbeidzjan en Georgië. Het tafereel herhaalt zich een keer of tien, totdat gids Ramazan Adilajev ingrijpt. „Laatste foto’s en dan gaan we eten”, roept hij en dirigeert het groepje van tien Russische toeristen met zachte dwang de berg af. Het adembenemende landschap nemen ze in honderdvoud mee in hun telefoons.

Een stuk lager staat Alechan Alibegov in het schemerduister op de modderige berghelling te wachten op het gezelschap. „Waar bleven jullie toch, ik dacht dat jullie verdwaald waren”, zegt hij, terwijl hij handenwringend voorgaat over een glibberig paadje. Alibegov is directeur van de school in Kachib, het districtscentrum in het dal. Maar als bijverdienste voorziet hij toeristen in het bergdorp van zijn jeugd van een traditionele Dagestaanse maaltijd. Goor ligt op 1.600 meter en is alleen via een onverharde bergweg te bereiken. Met regen lopen zelfs de terreinwagens vast in de diepe modder.

De lokale bevolking verlaat het gebied waar ze honderden jaren gewoond hebben. Foto’s Andrej Borodoelin

De verlaten middeleeuwse huizen, de oude wachttorens en het schitterende uitzicht trekken veel bekijks. Maar de lokale bevolking verlaat de plekken die zij honderden jaren bewoonden. Terwijl zijn echtgenote schalen binnenbrengt met abrikozenpap en chinkal (gevulde noedels) vertelt Alibegov over zijn zorgen. „Onze aoels [dorpen] lopen leeg, de jongeren verhuizen naar de stad en vergeten hun taal. Het is een ramp”, sombert de schooldirecteur, terwijl hij uitkijkt over de lichtjes die in het donker op de berghellingen oplichten.

Nog geen tien jaar geleden gold de islamitische, Russische deelrepubliek Dagestan, ingeklemd tussen buurrepubliek Tsjetsjenië en de Kaspische Zee, als de gevaarlijkste regio van Europa. Berichten over aanslagen, ontvoeringen en martelingen – afwisselend gepleegd door separatistische islamisten, criminelen en Russische politie – waren er lange tijd dagelijkse kost. Dankzij hard overheidsingrijpen is de rust grotendeels weergekeerd, maar nu plaagt een ander probleem de regio: leegloop van de dorpen.

Hoofdstad Machatsjkala aan de Kaspische Zee telt nu al ruim 600.000 inwoners. Foto’s Andrej Borodoelin

Te hoog, te koud, te ver

Eeuwenlang bouwden Dagestaanse familieclans hun aoels en verdedigingstorens op hoge rotsen om vijandige legers uit Moskou, Azerbeidzjan en Iran op afstand te houden. Hoe moeilijker bereikbaar, hoe beter. Maar nu de legers wegblijven, vormt juist die afgelegen ligging een bedreiging voor het behoud van de ruim dertig etnische volkeren in Dagestan en hun veertien officiële talen. „Te hoog, te koud, te ver”, vat Alibegov de situatie samen. Waar zijn school enkele jaren terug nog vierhonderd kinderen telde, is daar nu nog maar de helft van over.

Om de neerwaartse trend te keren, zijn inwoners als Alibegov begonnen hun dorpen toeristisch op de kaart te zetten. Daarbij werken ze nauw samen met toeristenbureautjes, die sinds een paar jaar als paddenstoelen uit de grond schieten. De coronapandemie, die in de regio hard toesloeg, bleek daarbij ironisch genoeg een blessing in disguise. Al bijna twee jaar lang trekken Russen, voor wie de geliefde badplaatsen in Turkije, Italië en Dubai gesloten bleven, massaal naar de exotische en onbekende Kaukasus.

Ondernemende Dagestanen spelen handig in op de trend. Zoals gids Ramazan Adilajev. Dertien jaar werkte hij in Tsjetsjenië als lid van het Russische eliteleger Rosgvardia („iets met beveiliging van objecten, verder kan ik daar niets over zeggen”). Maar sinds zijn pensionering vorig jaar werkt de sportieve vijftiger – strak getrimd ringbaardje, omgekeerde pet en moderne outdoor-kleding – als gids voor een van de reisbureaus in de Dagestaanse hoofdstad Machatsjkala. Iedere ochtend neemt hij toeristen uit heel Rusland mee in zijn luxe minivan. Op het programma staan de machtige waterkrachtcentrales, verlaten bergdorpen en een diner bij een forelkwekerij. Ondertussen vertelt hij honderduit over de geschiedenis van Dagestan en zijn inwoners – iets waar Russen op de vele oorlogen na nauwelijks weet van hebben.

De oud-militair heeft een uitstekend recept voor de demografische en economische crisis in dorpen als Goor. Terwijl ‘zijn’ toeristen om beurten de eenvoudige buitenwc bezoeken, spreekt hij de schooldirecteur gespeeld-streng toe. „Alechan, wat jullie nodig hebben is etnotoerisme, dat heb ik je al zo vaak gezegd! Je weet toch, houten meubels, een traditionele inrichting met veel folklore, maar wel fatsoenlijk sanitair. En Instagram natuurlijk”. De oude schooldirecteur knikt driftig. Hij haalt gehoorzaam zijn telefoon te voorschijn en laat zijn Instagram-account en die van andere dorpsbewoners zien.

Goor is niet het enige Instagram-dorp van Dagestan, vrijwel iedere aoel is vertegenwoordigd op het sociale medium. Voor de dorpen is Instagram een reddingsboei om bezoekers te trekken, vertelt Adilajev. „In Dagestan gaat alles online. Inkoop, verkoop, contacten, toerisme, kennismakingen. Zoals een Dagestaan vroeger niet zonder paard kon, kan hij nu niet zonder Instagram.” De autoriteiten komen aan de vraag tegemoet: de komende twee jaar worden 540 dorpen van snel internet voorzien.

Bergdorp Goenip is een toeristische trekpleister

Kinderen in de hoofdstad Machatsjkala Links: Bergdorp Goenip is een toeristische trekpleister. Rechts: Kinderen in de hoofdstad Machatsjkala

Andrej Borodoelin

‘Heldin-moeder’

Dagestanen hebben ook een andere weg uit de armoede en uitzichtloosheid gevonden: bevolkingsgroei. De kleine deelrepubliek van drie miljoen inwoners is een van de dichtstbevolkte en kinderrijkste regio’s van Rusland. Ook telt Dagestan de meeste kinderrijke moeders (tien of meer kinderen), die vaak nog met de Sovjetterm ‘heldin-moeder’ worden aangeduid. Die demografische situatie vormt een sterk contrast met de rest van Rusland, waar de bevolking onder druk van de slechte economie al jaren krimpt.

Om de negatieve trend in het hele land te keren, voerde de Russische regering de afgelopen vijftien jaar allerlei gezinsvoordelen in. Eén daarvan is het ‘moederschapskapitaal’, een toelage van zo’n vijfduizend euro. Gold die vanaf 2007 voor het krijgen van een tweede kind, sinds vorig jaar krijgen ouders dit bedrag al bij hun eerstgeborene. Ieder volgend kind levert zo’n tweeduizend euro extra op. Poetin noemde het opvijzelen van het geboortecijfer dit jaar een „historische plicht” van iedere inwoner van Rusland.

Die opdracht is in het arme Dagestan niet aan dovemansoren gericht. Hoofdstad Machatsjkala aan de Kaspische Zee telt nu al ruim 600.000 inwoners en is daarmee de grootste stad van de Noordelijke Kaukasus. Bestuurders hopen dat aantal de komende jaren op te krikken naar een miljoen. Dan kan de stad aanspraak maken op de prestigieuze status van miljonnik en daarmee op meer budget uit Moskou.

Het effect van de toeslagen merkt ook Elvira Velebekova in haar omgeving. De 35-jarige pedagoog woont in Kaspiisk, twintig kilometer ten zuiden van Machatsjkala, en is met haar zoontje op weg naar de crèche. In 2002 kwamen in hier 43 mensen om bij een bomaanslag door een separatistische terreurgroep. In 2017 werd een politieagent gedood bij een aanslag van IS. Nu de rust lijkt weergekeerd, trekken jonge ouders naar Kaspiisk. Zo ook Velebekova en haar man, die hun moederschapskapitaal hier vorig jaar in een gloednieuwe woning investeerden.

„De toelage speelt zeker een rol, het is een wezenlijke financiële hulp voor Dagestanen, al blijven de mensen hier sowieso wel kinderen baren”, zegt Velebekova terwijl ze haar huilende zoontje probeert te troosten. De kuststad groeit zo hard, dat bestuurders ruziën over de vraag of Kaspiisk en Machatjskala moeten worden samengevoegd om nog sneller de felbegeerde miljoen inwoners te bereiken.

Volgens de 33-jarige Magomed kunnen er niet genoeg kinderen op de wereld worden gezet. De magere bouwvakker uit de eeuwenoude stad Derbent is met zijn gehoofddoekte vrouw onderweg naar het vliegveld van Machatsjkala. Ook zij kregen geld bij de geboortes van hun kroost en wat Magomed betreft is het nog niet genoeg. „Het geboortecijfer is hier nog lang niet hoog genoeg, er kunnen nog veel meer kinderen bij.”

Niet iedereen in Rusland te spreken over de Dagestaanse ambities. ‘Geen geld, geen opleiding, veel kinderen’, luidt een veelgehoord Russisch vooroordeel over de inwoners van de islamitische Kaukasus. Het zijn stereotypen die ook Ramazan Adilajev vaak van zijn Russische toeristen te horen krijgt. „Jullie schieten toch zo graag?”, vraagt Aleksandra terwijl ze in zijn busje stapt. De hoogblonde psycholoog is met twee vriendinnen voor een korte vakantie naar Dagestan gekomen. „Tien jaar geleden misschien, maar dat is nu voorbij. Dagestanen zijn heel vredelievend en gastvrij”, antwoordt de gids lachend. En dan serieus: „Echt, we doen er alles aan om het jullie naar de zin te maken. Volg ons op Instagram en vertel je vrienden te komen. We hebben kinderen nodig, maar ook toeristen.”

Dagestan is een van de zeven Russische deelrepublieken in de grotendeels islamitische Noordelijke Kaukasus. De dichtbevolkte regio staat bekend om zijn hoge bergen en grote etnische en linguïstische diversiteit. Alleen al in Dagestan wonen zo’n dertig volkeren, waaronder Avaren, Lezgienen, Koemykken en Darginen, die allemaal hun eigen taal spreken. De Noordelijke Kaukasus staat verder bekend om zijn eeuwenlange opstanden tegen Russische overheersers, die vanaf de 18e eeuw het strategische en olierijke gebied inlijfden. Onder Stalin werden verschillende volkeren gedeporteerd. Vanaf de jaren 90 voerde Rusland er twee bloedige oorlogen tegen islamitisch-separatistische opstandelingen. Zij maakten sindsdien plaats voor Moskou-loyale regeringen, die iedere onrust met harde hand de kop in drukken.