Na de cheque moet nu ook de acceptgiro eraan geloven

Ooit wilde „ik ben mijn portemonnee vergeten” wel eens werken als smoesje om te poffen in de kroeg. Maar nu je met telefoon of smartwatch kunt betalen, trapt geen kastelein daar nog in. De betaalgewoonten worden steeds digitaler en ook buiten de kroeg wordt dat gevoeld.

Directeur Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging Nederland – waarbij alle banken en andere betaaldienstverleners zijn aangesloten – zag ook tijdens de coronacrisis steeds meer mensen digitaal betalen. „Het verhogen van de limiet voor contactloos betalen heeft veel mensen over de streep getrokken.” Inmiddels is ruim acht op de tien betalingen in Nederland niet langer contant, en worden ‘offline’ betaalmogelijkheden steeds minder gebruikt. Boudewijn: „Voor de invoering van de euro hadden we in Nederland nog de betaalcheque. Toen die in 2002 verdween waren er nog maar drie vormen over: overschrijfkaarten, briefgeld en de acceptgiro.”

De laatste is het jongste slachtoffer van de digitalisering: per 1 juni 2023 worden geen acceptgiro’s meer gestuurd, maakte financieel dienstverlener Currence, dat het merkrecht op de gele rekeningstrip heeft, bekend. En er verandert meer komende jaren.

Lees ook:‘Samenwerking maakt ons betalingsverkeer zo goedkoop’

Dit zijn de veranderingen die op komst zijn

Minder geldautomaten

Er is minder vraag naar cash geld. Volgens De Nederlandsche Bank is het aantal geldautomaten de afgelopen tien jaar al met bijna 40 procent afgenomen, tot 5.558 halverwege dit jaar. De automaten die er nog zijn, zien er sinds kort ook anders uit. De drie grote Nederlandse consumentenbanken ABN Amro, Rabobank en ING hebben niet langer hun eigen geldautomaten aan de gevels hangen, maar zijn gaan samenwerken onder de naam Geldmaat. De kanariegele automaten hebben de logo’s en de kleuren van de drie banken inmiddels vervangen. Sinds 1 oktober zijn er, een enkel ABN-filiaal daargelaten, ook geen geldautomaten meer te vinden in de bankkantoren van de grote drie. Dat er minder geldautomaten zijn, wil volgens Geldmaat niet zeggen dat het aantal locaties waar je geld kunt opnemen is verminderd. Als er in één straat drie geldautomaten waren, verdwenen er twee. De dienstverlener hanteert nog altijd de norm dat er overal in Nederland in een straal van vijf kilometer een geldautomaat te vinden moet zijn. „Ook in dunbevolkte gebieden.”

Het einde van de acceptgiro

Het einde voor de acceptgiro is dus in zicht, zo werd maandag bekend. Volgens betaalinstelling Currence loopt het gebruik van de gele betaalstrook al jaren fors terug. Ieder jaar daalt het aantal acceptgiro’s dat bij de banken binnenkomt met een derde. Het vooruitzicht is dat er in 2023 nog slechts 2 miljoen betalingen per acceptgiro worden gedaan, en dat is voor Currence genoeg reden om ermee te stoppen.

In 2019 was er al een voornemen om de betaalstrook af te schaffen, maar dat stuitte toen nog op veel verzet. Onder meer ouderenbond ANBO maakte bezwaar. Inmiddels kan de bond leven met afschaffing op termijn, zo stelt een woordvoerder. „Onze belangrijkste voorwaarde was dat er een papieren alternatief zou zijn voor mensen die moeite hebben met internetbankieren. Dat is er: als je een standaard betaalinstructie in de bus krijgt, kun je die met een papieren overschrijvingsformulier bij je bank invullen.” Volgens de ANBO is het wel belangrijk om in de gaten te houden of dit niet leidt tot meer fouten. „Waar het op de acceptgirokaart alvast is ingevuld, is dat straks niet langer het geval.”

‘Ouderwets’ bankieren kost geld

Naast het vervangen van geldautomaten brengen Nederlandse banken ook hun andere activiteiten voor consumentenbankieren terug. Steeds meer fysieke bankfilialen worden vervangen door servicepunten, meer gericht op hulp met online bankieren. Wie toch wil vasthouden aan ‘ouderwets’ bankieren, moet daar in veel gevallen extra voor betalen, zet de Consumentenbond uiteen. Als je bijvoorbeeld als klant van ABN Amro hulp wilt van een bankmedewerker bij een overboeking, kost je dat 16 euro per transactie. De overschrijfkaarten kosten meestal rond de 50 cent per kaart, en ook voor maandelijkse afschriften via de post moeten klanten jaarlijks betalen. Zelfs betalen met acceptgirokaarten is in veel gevallen al niet gratis meer: bij de drie grote banken worden kosten in rekening gebracht, en bij veel kleinere banken worden ze al niet meer aangenomen. De grote banken zijn ook gestopt met geld opnemen aan de balie.

Einde van Maestro

Een ander vertrouwd beeldmerk dat de komende jaren verdwijnt is dat van Maestro. Het betaalsysteem van betaaldienstverlener Mastercard wordt in de loop van 2023 vervangen door een nieuw systeem: Debit Mastercard. De belangrijkste reden voor de wijziging is het verouderde systeem van Maestro, waarmee geen online betalingen kunnen worden gedaan. Voor de Nederlandse consument verandert er betrekkelijk weinig, omdat in Nederland de meeste online betalingen met de bankkaart via Ideal verlopen; vanaf 2023 zal er een ander logo op veel pinpassen komen. Voor winkeliers en banken kan de omslag meer werk betekenen. De banken moeten IT-systemen omgooien om de passen te kunnen uitgeven. In winkels moeten de pinautomaten worden vernieuwd.