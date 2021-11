Maakt een oud-agent als burgemeester het opkrabbelende New York veiliger?

Vanaf komende maandag is het voor (gevaccineerde) Europeanen weer mogelijk: een stedentripje naar New York. De Amerikaanse metropool, zwaar getroffen aan het begin van de pandemie, kan het buitenlandse bezoek na ruim anderhalf jaar stilte goed gebruiken. „Maar wie komt er nog naar onze stad, naar onze toeristische miljoenenindustrie”, zo vroeg burgemeesterskandidaat Eric Adams de afgelopen maanden, „wanneer een drie jaar oud kind wordt neergeschoten op Times Square?”

Met die opmerking, vaak herhaald in interviews, op campagne en in een tv-debat, verwees Adams naar een geruchtmakend schietincident bij New Yorks beroemde trekpleister, in mei. Daarbij raakten drie onschuldige omstanders gewond, onder wie een (overigens vierjarig) meisje. Adams greep het aan om twee van de belangrijkste zorgen onder New Yorkers te verknopen: de toegenomen criminaliteit en de onzekere economische toekomst van hun stad na ‘corona’.

De oud-agent, ex-deelstaatsenator en oud-stadsdeelvoorzitter voor Brooklyn won hiermee in juli eerst (nipt) de Democratische voorverkiezingen. De algemene stembusgang, dinsdag, was daarna alleen een formaliteit in het overwegend progressieve New York. De Republikeinse uitdager liep in de laatste peilingen tientallen procentpunten achter.

Wel is Adams gematigder dan de lokale Democratische partijafdeling in New York, die een progressieve sterpolitica als Alexandria Ocasio-Cortez en een behoorlijk linkse gemeenteraad voortbracht. Tijdens zijn lange carrière bij de politie en in de lokale politiek heeft de stad Adams leren kennen als een man die uitstekend weet mee te bewegen met een veranderende tijdgeest. Een pragmatisch en praktisch bestuurder, volgens medestanders. Een machtsopportunist, volgens critici.

Toenemend geweld

Die flexibiliteit blijkt bovenal uit zijn opvattingen over veiligheid. New York kampt met toenemend straat- en bendegeweld, een al langer lopende ontwikkeling die verergerde tijdens pandemiejaar 2020. Het aantal moorden (447) was vorig jaar lang niet zo hoog als in piekjaar 1990 (ruim 2.600), maar loopt wel op. Evenals het aantal schiet- en steekincidenten, dat vooral toegeschreven wordt aan geweld tussen bendes. Dat de vertrekkende burgemeester Bill de Blasio weinig geliefd is, valt grotendeels te wijten aan zijn zwalkende veiligheids- en politiebeleid.

Als burgemeester zal Adams niet alleen een metropool van bijna 9 miljoen inwoners leiden, maar ook – en niet in de laatste plaats – politiekorps NYPD moeten hervormen. Na de moord op de zwarte arrestant George Floyd, in mei in Minneapolis door een witte agent, is in de VS meer aandacht voor politiegeweld en racisme binnen de korpsen. Adams presenteert zich in dit debat als ex-agent die de organisatie van binnen en van buiten uitstekend kent, en die al zich zijn hele loopbaan uitspreekt over de politie.

Zo botste de rebel cop begin jaren 90 met toenmalig burgemeester Rudy Giuliani, die een plan lanceerde om wijkagenten weg te bezuinigen. De pas aangetreden Giuliani wilde inzetten op een repressieve aanpak van straatcriminaliteit. Op de stoep van het stadhuis belegde de toen 33-jarige verkeersagent Adams een persconferentie om het plan te bekritiseren, en stelde hij dat het vooral minderheden zou raken, zoals latino’s en zwarte Amerikanen. „De dagen dat we mensen maar gewoon oppakken en aanpakken, liggen echt achter onder ons.”

New York kampte in de pandemie met toenemend straat- en bendegeweld

Bijna drie decennia later profileert Adams zich juist „rechts qua misdaadbestrijding”. Dit blijkt het beste uit zijn standpunt over de controversiële praktijk van stop-and-frisk, waarbij agenten burgers preventief mochten fouilleren. Het leidde tot grootschalig etnisch profileren. De rechter maakte er in 2013 tijdens het burgemeesterschap van Michael Bloomberg een eind aan. Als senator getuigde Adams nog dat de NYPD de methode heimelijk zou voortzetten.

In de burgemeestersrace verdedigde Adams stop-and-frisk echter, onder bepaalde voorwaarden. Begin deze eeuw ging het mis, stelde hij in een debat: „We fouilleerden eigenlijk niet eens. We smeten mensen tegen de muur, liet ze hun zakken leegmaken. Dat was illegaal.” Maar dit mag agenten jaren later niet de handen binden, meent hij. „Als je een korps hebt dat niet mag staande houden en ondervragen, dan kan dit niet op een verantwoorde manier politiewerk doen.”

Gekken in de metro

In de Democratische voorverkiezingsrace bleef Adams ver weg van de activistenslogan Defund the Police. De oproep om korpsen te korten kreeg vleugels in de nasleep van de Floyd-moord. Daar zijn veel Democraten al van teruggekomen: Republikeinen wisten hen in verkiezingsjaar 2020 weg te zetten als wereldvreemde softies die denken dat een gewelddadig land als de VS zonder politie kan. In feite is de Defund-leuze genuanceerder: minder geld naar de politie, ten gunste van buurtwerk en psychiatrische hulpverlening.

Adams moet een evenwicht vinden tussen het progressieve deel van zijn partij dat een menselijkere politie bepleit, en anderzijds de brede roep om veiligheid op straat. Een middenpositie tussen de ‘slappe’ De Blasio en de strenge Giuliani, die zijn kandidatuur ook steunde. In een interview bouwde hij zijn bekende soundbite over de neergeschoten peuter op Times Square dan ook uit: „Niemand gaat onze metro pakken, een bedrijf openen, als we mensen met psychische problemen hebben die andere mensen op het spoor duwen of hen met messen aanvallen.”

Tijdens zijn toespraak groette Adams zijn moeder Dorothy. Foto Andrew Kelly / Reuters