Laatste kus

Zaterdag haalde ik de neef (13) op van een Halloweenfeestje. De meesten bleken nogal voorspelbaar verkleed: de dansvloer was bezaaid met vampieren, zombies en afgeknuppelde clowns, in de keuken stond twee Frankensteins en een weerwolf. „Als ik anno 2021 Halloween had gevierd,” zei ik tegen de gastheer, „had ik een T-shirt met Netflix erop aangetrokken, allemaal hangsloten om gedaan en een Mens-erger-je-niet-bord onder de arm gestopt, om zo voor lockdown door te kunnen gaan.”

De gastheer, die Carrie uit Carrie moest voorstellen, schudde zijn hoofd.

„We wilden gewoon weer even normaal zijn”, zei hij, terwijl hij zijn bebloede spaghettibandjes herschikte.

Ik nam de neef mee, die zich tot mijn opluchting had uitgedost als Hugo de Jonge, inclusief vetkuif en roze flippers aan zijn voeten. Terwijl we op de tram wachtten, zagen we onder een afdakje een jongen en een meisje een beetje smoezelen. Ze konden niet veel ouder zijn dan de neef en lachten zachtjes, raakten tijdens het praten telkens even elkaars onderarmen aan, draaiden soms nog even verlegen het hoofd weg, maar je voelde hem al van mijlenver aankomen. Uiteindelijk boog het meisje zich naar voren en werd de kus beantwoord.

Ik grinnikte vertederd.

„Niet lachen”, zei de neef verontwaardigd. „Dat doe je alleen als je jaloers bent, of gewoon kinderachtig.”

Nou ja, ik was beide. Het leek me heerlijk om weer de leeftijd te hebben waarop een kus nog echt een mijlpaal is. De neef staarde ondertussen gedecideerd voor zich uit. Hij heeft nog nooit gezoend, maar weet al wel dat wanneer anderen het doen je er volwassen mee moet omgaan, dat wil zeggen, het gewoon moet negeren. Ik dacht aan alle keren dat ik zelf iemand voor het eerst kuste, hoe de ruimte om me heen dan veranderde, verstilde, omdat mijn eigen zintuigen zo in brand stonden dat ik me nergens anders meer op kon richten. De zwaartekracht nam toe, het lichaam werd massief en de buitenwereld loste op.

De tram kwam, de neef en ik stapten in, het stelletje bleef achter. Binnen was het druk, iedereen voelde de bui van naderende maatregelen waarschijnlijk al hangen en besloot om het er nog maar even extra van te nemen, nu het nog kon. De tram vertrok, het paartje werd kleiner.

„ Misschien was dit wel hun eerste kus ooit”, zei ik tegen de neef. Een man naast ons kuchte zonder de moeite te nemen om dat in zijn elleboog te doen. De neef keek me verontrust aan.

„Waarschijnlijk zullen er de komende tijd weer niet zoveel eerste kussen kunnen plaatsvinden”, mompelde hij, terwijl de tram vaart maakte, de avondstad in flitsen opging.

