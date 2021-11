Krijgt klimaatkoploper Europa de rest van de wereld wel mee?

In 2021 zijn er niet heel veel dingen waarin Europa met droge ogen het wereldwijde ‘leiderschap’ kan claimen. Maar als het om de klimaattransitie gaat blaakt de Europese Unie van zelfvertrouwen. „Wij zijn de koploper”, benadrukte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige week in aanloop naar de klimaattop in Glasgow. „Daar is geen twijfel over mogelijk. Wij zijn de eerste en enige die een duidelijke routekaart hebben uitgestippeld.”

Die routekaart naar een klimaatneutraal 2050 presenteerde ze bijna twee jaar geleden als de ‘Europese Green Deal’. Sindsdien werden de paden steeds preciezer ingevuld – meest recent deze zomer met een gedetailleerd plan om de Europese emissies in 2030 met 55 procent te verlagen. Het betekent dat Von der Leyen en haar klimaatcommissaris Frans Timmermans nu in Glasgow zijn met een overtuigend plan om de eigen uitstoot terug te dringen.

Maar duidelijk is ook: de Green Deal kan alleen slagen als Europa de rest van de wereld meekrijgt. In de weken voorafgaand aan Glasgow reisde Timmermans de wereld over, onder andere naar Indonesië, India en de Verenigde Staten, om besluitvormers te overtuigen van de noodzaak concretere doelen te stellen. De komende anderhalve week wordt voor hem als leidend klimaatdiplomaat, en voor de hele EU, een test of Europa op klimaatgebied méér kan doen dan alleen zijn eigen huis op orde brengen.

Bezig met zichzelf

Critici vinden dat de EU de afgelopen tijd wel heel veel met zichzelf bezig is geweest en dat haar rol als mondiale aanjager er wat bij in is geschoten. Zij wijzen erop dat waar de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry sinds begin dit jaar stad en land afreisde om landen over te halen hogere doelen te stellen, de ‘externe’ kant van Timmermans’ rol tot voor kort grotendeels onzichtbaar bleef.

Kerry reisde dit jaar al meermaals naar China, terwijl een bezoek van Timmermans aan het land er niet van is gekomen. „Heeft Europa nou echt de diplomatieke druk en betrokkenheid bij China getoond die ze had kunnen tonen?” vroeg Nick Mabey, directeur van de Britse klimaatdenktank E3G, vorige week in een interview. „Dit was echt niet Europa’s finest hour, als het gaat om diplomatie.” Pas na de zomer trad Timmermans duidelijk naar voren op het internationale toneel – volgens critici rijkelijk laat.

„We zijn vaak lang met onszelf bezig”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), lid van de delegatie van het Europees Parlement in Glasgow. „Timmermans heeft veel tijd moeten steken in alle lidstaten meekrijgen. Dat is ten koste gegaan van de internationale diplomatie, terwijl Kerry goede sier maakte. Daarbij komt dat onze inzet sterk leunt op hoe goed we het zelf doen. Het is vaak zelfvoldaan, en dat leidt bij andere landen tot chagrijn.”

Betrokkenen in Brussel verwerpen die kritiek. Geloofwaardigheid, zeggen ambtenaren, is in klimaatgesprekken cruciaal. Daarom was het zo belangrijk eerst aan het eigen beleid te werken. Ook heeft Europa zijn activiteiten op het gebied van klimaatdiplomatie versterkt. Zo is er sinds twee jaar een centrale klimaatambassadeur, de Belg Marc Vanheukelen, die de activiteiten coördineert.

En, benadrukt iedereen: diplomatie is zelden zichtbaar. Die onttrok zich de afgelopen tijd veelal aan het oog van het bredere publiek. „Kerry heeft misschien een gelikte pr-show opgevoerd”, zegt een EU-ambtenaar. „Maar kijk je naar wat hij concreet kan aanbieden, dan stelt het niet veel voor.” Ook Timmermans overlegde afgelopen jaar talloze malen met China.

Internationale diplomatie blijft een achilleshiel voor de Europese Unie

Klimaatdiplomatie, dat betekende voor Brussel de afgelopen tijd een haast onafgebroken reeks videoconferenties, telefoontjes, sms’jes. Eerder werden al gedetailleerde plannen opgesteld over alle landen van belang, waarin nauwgezet het politieke, economische en maatschappelijk veld in kaart werd gebracht. Met daarbij de vraag: wat kan de EU concreet doen – met financiële, technische of politieke steun – om dit land over de streep te krijgen?

De klimaattop zelf is niet meer dan een sluitstuk, benadrukt een ambtenaar. „Als je die landen niet al talloze keren hebt gesproken, precies weet wat ergens speelt, denk dan maar niet dat je ze ter plekke gaat overtuigen.” Een succesje ziet men in de snelle Amerikaanse reactie op de recente Europese toezegging vier miljard euro meer uit te trekken voor ‘klimaatfinanciering’. Ook de VS kwamen daarna snel met een eigen belofte.

Toch erkennen ook EU-ambtenaren dat internationale diplomatie voor Europa een achilleshiel blijft. „Je steekt veel tijd in het bereiken van een gemeenschappelijke visie. Maar soms heb je wel het gevoel: wij komen moe aan de aftrap”, zegt een EU-ambtenaar. Verdeeldheid, tegenstrijdige belangen en nationaal haantjesgedrag verhinderen de EU wel vaker om een duidelijke buitenlandse strategie te volgen – iets dat ook de klimaatdiplomatie dwars kan zitten.

Terwijl Von der Leyen maandag in Glasgow een gloedvol betoog over de Green Deal hield, haalde de Tsjechische premier Andrej Babis een zaaltje verderop juist hard uit naar de „gevaarlijke” Europese plannen die burgers op hoge kosten kunnen jagen en de radicalisering in kunnen drijven. Ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki gebruikte zijn podium in Glasgow voor een dreigement om de Green Deal te saboteren, als Brussel zijn land financieel zou straffen voor rechtsstaatschendingen.

Terwijl Europa het beeld wil uitstralen van de koploper die de kar gaat trekken, ontstaan zo wel scheurtjes in het positieve zelfbeeld.

