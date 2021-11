Kat-en-muisspel met de smartphone

Het is goed te begrijpen dat de Italiaanse komedie Perfetti Sconosciuti uit 2016 tot nu toe meer dan tien internationale remakes opleverde. Het principe dat zeven vrienden één avond lang alle geheimen delen die hun smartphone herbergt, is op alle continenten intrigerend en stipt grote levensvragen aan. Wat stelt privacy nog voor in deze tijd van digitale transparantie? Is het erg om geheimen voor elkaar te hebben, als vrienden of partners? Waar ligt de grens tussen geheim en leugen?

Regisseur Will Koopman, scenarist Frank Houtappels en actrice Linda de Mol voegen nu een prima Nederlandstalige versie aan de reeks toe. De tragikomedie werd gedraaid vlak voor de lockdown van november 2020 in een loft in Amsterdam. Door de opzet van een aristotelisch toneelstuk – één locatie, een helder afgebakende periode – was de opname-bubbel in de tijd van stijgende coronabesmettingen relatief eenvoudig te handhaven.

Het team achter de Gooische Vrouwen-films heeft een fijn tableau van acteurs verzameld en weet de energie en intrige van het origineel goed te behouden. Zeker voor nieuwe kijkers wordt het etentje een spannend én grappig kat-en-muisspel waar elk onthullend telefoontje, appje of mailtje een inleiding vormt voor een bekentenis of ruzie.

Tegelijkertijd gaat Alles op Tafel ook gebukt onder dezelfde problemen als Perfetti Sconosciuti. Hoe interessant het psychologische experiment van de vriendengroep in theorie ook is, de uitvoering en aanleiding voelen bij vlagen toch tamelijk gekunsteld aan.

Komedie Alles op Tafel Regie: Will Koopman. Met: Linda de Mol, Peter Paul Muller, Eva Crutzen, Ramsey Nasr, Diederik Ebbinge, Lies Visschedijk, Waldemar Torenstra. ●●●●●