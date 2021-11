In de nieuwe serie ‘Bonnie & Clyde’ zijn de hoofpersonen niet alleen gewetenloze rovers

Eerst wilde Dilan Yurdakul een gewone, rauwe misdaadserie maken, met lekker veel actie. Zij is showrunner en hoofdrolspeler in de nieuwe Videolandserie Bonnie & Clyde over de rooftocht van het gewelddadige liefdeskoppel Esra en Greg. Maar gaandeweg raakte ze steeds meer geboeid door het achtergrond van de jonge criminelen. Yurdakul: „Ze worden allebei niet gezien, dat maakt ze tot outcasts. Esra wil met schandelijke gedrag losbreken uit een disfunctionele familie. Als het in mijn leven anders was gelopen, had ik haar kunnen zijn. Ik herken haar woede.”

De dertigjarige actrice en theatermaker uit Amsterdam studeerde Europese Studies en Duits aan de UvA, werd bekend door haar rol van malafide rechercheur Aysen in de RTL-soap Goede Tijden Slechte Tijden, en maakt daarnaast zelf theatervoorstellingen. Momenteel is ze bezig met een theatersolo en een roman. Yurdakul baseert haar eerste serie losjes op het misdaadkoppel Marco van der P. en Merve B. dat in februari 2014 aandacht trok met een reeks opvallende, gewelddadige overvallen. Ze werden in de pers al snel ‘Bonnie en Clyde’ gedoopt, naar het beruchte Amerikaanse misdaadkoppel uit de jaren dertig, dat in diverse films en in vele popsongs is bezongen.

Scène uit de nieuwe Videolandserie Bonnie & Clyde. Foto Videoland

Turks randje

Over haar debuut als showrunner zegt Yurdakul: „Ik kon wachten tot ik een rol kreeg, of ik kon zelf iets verzinnen.” Evengoed moest ze vechten om de serie te krijgen zoals ze hem voor ogen had: „Er waren momenten dat ik zei: ‘als dit het verhaal wordt, dan trek ik me terug.’” Die interne strijd ging grofweg over het evenwicht tussen de spannende actiescènes en het achtergrondverhaal. Greg, die wordt gespeeld door Yannick Jozefzoon, moet het nu doen met een korte maar veelzeggende scène waarin hij zijn adoptievader even tegenkomt in de garage. De achtergrond van Esra wordt uitgebreider belicht, vooral de moeizame relatie met haar dominante, harde moeder (Nazmiye Oral), en het ongeluk dat hun gezin heeft getekend.

Yurdakul: „Ik wilde er meer een Turks randje aan geven. En ik wilde iets van de condition migrante erin hebben, van de ontreddering van migranten, en vertellen hoe je als vrouw moet overleven in het patriarchaat. De vader van Esra is afwezig, hij is al ontmand. De moeder heeft zijn rol overgenomen – slachtoffer wordt dader – ze voelt zich gefnuikt in haar ambities en geeft de kinderen de schuld. Haar zoon geeft ze de almacht over zijn oudere zus. Zo zie je dat vrouwen vaak de conservatieve structuren in stand houden.”

Yannick Jozefzoon en Dilan Yurdakul in de nieuwe Videolandserie Bonnie & Clyde. Foto Videoland

Romantische mix

De romantische mix van rebellie, seks, geweld en mooie auto’s die aan de originele Bonnie en Clyde kleeft, is omstreden. De kille realiteit geeft ook niet veel aanleiding tot romantiek. Evenmin als die van de hedendaagse Nederlandse navolgers. Tijdens de rechtszaak in 2015 zei dat duo dat het allemaal wel meeviel, en dat de slachtoffers gewoon beter hadden moeten meewerken. De man kreeg zestien jaar, de vrouw twaalf.

Hoe maak je zulke gewetenloze rovers toch min of meer sympathiek voor de kijker? „Dat was steeds de grote vraag, ja. Dit is natuurlijk niet het echte verhaal, ik doe dat door inzicht te geven in hoe ze zo geworden zijn. Ze vluchten allebei in de liefde. Ze deden het niet voor het geld, zeiden ze, ze deden het voor de vrijheid.” Yurdakul laat de liefde van Esra en Greg zien in aantrekkelijke scènes met seks, lol trappen, verkleedpartijen. Geestig is de scène waarin een van hun gegijzelde slachtoffers (Leopold Witte) vanuit de kofferbak relatietherapie aan hen geeft. Yurdakul: „In de rechtszaak zag ik dat ze, na al die tijd gescheiden te zijn geweest in voorarrest, nog steeds zo verliefd waren. Ze gaven elkaar kushandjes.”