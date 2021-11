In China liggen plotselinge lockdowns constant op de loer

De helft van alle vluchten van en naar de Chinese hoofdstad Beijing is dinsdag geannuleerd uit angst voor een verdere verspreiding van corona door het land. Inwoners van Beijing wordt gevraagd om de stad alleen bij hoge noodzaak te verlaten, inwoners die buiten Beijing verblijven is gevraagd om hun terugkeer uit te stellen.

Sinds een paar weken zijn er weer lokale besmettingen in China, ook in Beijing, en de overheid wil, vooral met de Olympische Winterspelen in februari in aantocht, ten koste van alles voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. China kent een zero-tolerancebeleid voor het virus en doet er alles aan om het aantal besmettingen naar nul te brengen.

Er zijn momenteel nog geen duizend actieve gevallen in het land en dagelijks komen er slechts enige tientallen bij. Een schijntje vergeleken met de duizenden nieuwe besmettingen in Nederland, maar in China aanleiding tot zeer streng ingrijpen.

Het ministerie van Handel veroorzaakte maandag een kleine paniekgolf toen het op zijn site opriep om extra voedsel in te slaan „voor geval van nood”. Om welke nood kon dat gaan? Op sociale media werd het gezien als een voorbode van een mogelijke oorlog rondom Taiwan. Het leidde tot een kleine golf van paniekaankopen. Volgens de partijkrant Economic Daily hadden de lezers „een veel te overactieve fantasie”. Ze moesten gewoon een voorraadje aanleggen voor als er plotseling een lockdown zou komen.

De kans daarop is momenteel heel reëel. Zo ging Disneyland in Shanghai zondag opeens dicht toen één vrouw die het park mogelijk had bezocht, positief was getest op corona. Er mocht niemand meer in of uit tot de 34.000 mensen in het park waren getest.

De Chinese autoriteiten zijn vooral vanwege de Winterspelen als de dood voor nieuwe uitbraken. Ambtenaren kost het hun baan als ze niet kordaat genoeg optreden om besmettingen te voorkomen. Zij grijpen liever te hard in dan te zacht. China blijft streven naar nul besmettingen en verstrengt eerder dan dat het versoepelt.

Voorraden aanleggen

Een beetje extra voorraad in huis is geen overbodige luxe, bleek twee weken geleden ook in Binnen-Mongolië. In de regio Ejin kwamen veel toeristen vast te zitten door een plotselinge lockdown en zaten ook inwoners met tekorten. Het bevoorraden verliep moeizaam: Ejin, een gebied zo groot als Zuid-Korea, ligt in de Gobiwoestijn, vlak bij de grens met Mongolië. Naast de dertigduizend inwoners waren er ook tienduizend toeristen. De infrastructuur en voedselreserves bleken er niet goed genoeg om iedereen te helpen.

Mongoolse nomaden haalden het nationale nieuws omdat ze instantnoedels, koeien, schapen en kamelen doneerden aan de getroffenen. Hulpverleners moesten het volgens berichten in de media doen met drie gestoomde broodjes per dag.

Voorraden aanleggen is niet voor iedereen weggelegd. Door de overstromingen en droogtes in veel delen van China dit jaar ligt de prijs van groente en fruit hoog. Sommige groenten zijn – heel uitzonderlijk – zelfs duurder dan varkensvlees.

De toeristen uit Ejin zijn weer goeddeels naar huis, maar het lockdowngevaar ligt overal op de loer. Ruili, aan de grens met Myanmar, heeft al vier lockdowns gehad. Sommige Chinezen zijn gestrand in Myanmar en kunnen niet makkelijk meer terug.

