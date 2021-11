Met een hologram ben je voor heel even uit de dood herrezen

Voor in de zaal van het crematorium, waar je afscheid gaat nemen van een geliefde, staat achter het katheder een twee meter hoge, lege, houten doos. In zekere zin heeft het iets weg van een staande, lege kist. Waarom die daar staat, je hebt geen idee. Tot opeens daar, in die doos, levensecht, de persoon van wie je afscheid moet nemen verschijnt. „Welkom op mijn uitvaart”, hoor je die bekende stem zeggen. De stem die je dacht nooit meer te zullen horen.

Dat is het idee van de dienst ‘speechen op je eigen uitvaart’, een tak binnen het bedrijf HEREweHOLO van Desmond Frencken (41) uit Rijswijk. Zijn bedrijf voorziet in holografische ‘belevingen’ voor scholen, restaurants, winkels. In dat kader ontwierp hij ook de ‘de holografische box’: een houten ‘doos’ waarin je op elk moment, en op elke plek met een stopcontact, iets dat eerder is opgenomen levensecht kunt uitzenden. Dus ook na iemands overlijden.

„Het wordt nog niet veel gedaan, maar ik weet zeker dat er een markt voor is”, zegt Frencken. „Grote uitvaartorganisaties vinden het nog te spannend om erin te investeren, maar ik denk: er gaan 166.000 mensen per jaar dood in Nederland. Als één procent daarvan bij mij komt, dan hebben we het echt heel druk.” Maar wíllen mensen wel aanwezig zijn op hun eigen uitvaart? En zitten nabestaanden erop te wachten?

Foto’s Camiel Mudde

Pittig moment

Frencken krijgt vaak te horen dat het mensen heel mooi lijkt, maar er is tot nu toe slechts één opname gemaakt. Een paar maanden geleden belde een man die interesse had. „Hij vertelde dat hij uitbehandeld was, en dat hij graag een hologram voor zijn nabestaanden wilde maken.” Het zou een verrassing zijn, voor zijn kinderen en zijn vrouw. Krap een week later kwam de man binnen, met een verzorger, die wist van zijn plan. Die was nodig, ter ondersteuning.

„Hij ging zitten, op dat krukje, en hij begon te vertellen. Toen hij zich tot zijn kinderen richtte, toen hij afscheid begon te nemen van zijn kinderen, kwamen de tranen.” Ja, en dan komt het wel even binnen. „Ik ben gewoon Desmond-met-het-petje, een gewone gast, ik weet niet zo goed wat ik dan moet doen. En vanwege corona kon ik ook niet even een arm om hem heen slaan om hem te troosten. Dat vond ik een pittig moment.”

De man in kwestie is nog niet overleden, er is een experimentele behandeling die mogelijk toch aanslaat, maar hij vindt het idee dat de beelden er zijn geruststellend. Voor als het toch nodig blijkt. Frencken: „Als je ongeneeslijk ziek bent en je gaat praten, dan vertel je meer. Dat is mooi om te zien. Heel indrukwekkend.”

Lees ook onze serie Na de dood

Reacties heeft hij nog niet kunnen peilen – er is immers maar één opname gemaakt en nog geen uitvaart geweest. Maar, verdedigt hij, het is natuurlijk ook lastig inschatten wanneer je een hologram moet laten maken. Bij acuut overlijden ben je te laat. „Maar neem mensen die zijn uitbehandeld, of iemand die vanwege toenemende dementie nog een laatste heldere boodschap wil inspreken, als positieve laatste herinnering: dat kan wel.” Pas belde een vrouw die haar lichaam na haar dood ter beschikking stelt aan de wetenschap. Zij wilde een hologram laten maken omdat haar fysieke lichaam niet bij de afscheidsdienst aanwezig is. Op die manier wil ze een invulling geven aan de dienst, voor haar kinderen. „Het is cool dat mensen dat voor hun nabestaanden kunnen doen, toch?”

„Ik kan iemand op een krukje zetten en live, op hetzelfde moment, diegene in de box laten verschijnen”

2Pac

Het idee om een opgenomen speech van een overledene holografisch uit te zenden op een uitvaart komt niet uit de lucht vallen, het is een langgekoesterde wens van Frencken sinds hij werkt met de holografische techniek.

„Een hologram maken is helemaal niet zo makkelijk”, zegt hij. Het begint met het filmen voor een greenscreen en het bewerken van de beelden. Dan heb je nog een soort panty, glas, of een ander doorschijnend materiaal nodig, iets wat kan reflecteren, om op te projecteren. „En dat projecteren moet natuurlijk in een donkere ruimte, anders zie je er niks van.” Net als bij een beamer eigenlijk.

Een van de bekendste voorbeelden van een hologram is het ‘optreden’ van 2Pac op het jaarlijkse muziekfestival Coachella in de Verenigde Staten, in 2012. De gevierde vermoorde rapper liep daar alsof hij uit de dood was opgestaan het podium op tijdens een optreden van rappers Snoop Dogg en Dr. Dre. De techniek die gebruikt werd voor dat optreden, is al die jaren hetzelfde gebleven.

„Maar het moet toch mogelijk zijn zonder al die poespas”, dacht Frencken. En dus begon het schaven en nadenken en zo kwam er een prototype. „Het is eigenlijk heel simpel. Zo simpel zelfs, dat als ik te veel prijsgeef, iedereen het kan maken.” Wat hij nog wel wil zeggen: door middel van verschillende projectietechnieken is het nu wél mogelijk om bij daglicht een hologram te maken. „En eigenlijk was dat eerste prototype ook gelijk goed. Hoe verlicht een ruimte ook is, je kunt alles haarscherp zien.” Bovendien is het makkelijker. „Ik kan iemand op een krukje zetten en live, op hetzelfde moment, diegene in de box laten verschijnen.” Hij doet het voor. Hij zet de camera aan, gaat op een krukje voor een wit scherm zitten en plots verschijnt, in de box, een tweede Desmond.

Vooralsnog wordt het apparaat voornamelijk gebruikt bij andere activiteiten van zijn bedrijf. „Je kunt bijvoorbeeld iemand in die box zetten die de richting aanwijst in het theater, of uitleg geeft bij een bepaald product.” Ook in winkels en op scholen wordt gebruik gemaakt van de ‘doos’. Toch hoopt hij vooral dat meer mensen hem zullen vinden voor uitvaarten. „Want wat is er bijzonderder dan iemand te laten verschijnen na de dood?”

Foto Camiel Mudde

Ethische bezwaren

Maar wat vindt hij van de bezwaren? Op deze manier krijgen overledenen bijvoorbeeld een laatste woord, waar niemand meer op kan reageren. „Kijk, als iemand vanuit de dood een ander nog een keer een hak wil zetten, mag dat van mij, maar ik zal diegene er wel aan herinneren wat voor impact dat kan hebben.” En ja, hij krijgt ook weleens mails van mensen die het schadelijk vinden. Die het zien als een moreel gevaar, niet ethisch zelfs. „Die vinden dat dit een soort spelen voor God is.”

Hij trekt zich er niet zoveel van aan. „Dit mogen mensen echt zelf bepalen, vind ik. Bovendien kunnen mensen toch ook een brief achterlaten, of een video, waarom dit niet? Als iemand tijdens een opname een ander begint uit te schelden of geheimen op tafel gaat gooien, zal ik altijd vragen of dit wel de juiste manier is om dat over te brengen. Als iemand die komt te overlijden een brief zou schrijven, in plaats van bij mij langskomen, is er niemand om diezelfde vraag te stellen.”

Dus zet hij door, sterker nog, hij wil het idee van een holografische boodschap na je overlijden verder doortrekken. „Zoals in een ‘holo-urn’, een urn waarin ook hologrammen opgeborgen zitten.” Stel dat je als vader of moeder, opa of oma weet dat je komt te overlijden, en je wilt je kind of kleinkind op bijzondere en belangrijke momenten kunnen bijstaan of feliciteren. „Dan kun je een boodschap inspreken voor een verjaardag, afstuderen, rijbewijs, ik noem maar wat.” Op het moment dat het zover is, zal het bedrijf een code aanleveren, een soort sleutel, waarmee het hologram zichtbaar kan worden. Gewoon in de woonkamer.

Aan deze nieuwe na-de-doodtechnologieën hangt wel een prijskaartje. „Afhankelijk van de lengte van de opname, het huren van de box en de kilometers om hem te bezorgen naar de plek van de uitvaart, kom je al snel uit op 2.550 euro. „Maar dan heb je die beelden wel voor altijd.” Ze worden bij het bedrijf, op lokale servers, maar met allerlei back-up-systemen bewaard. „Het is een manier om jezelf te vereeuwigen.”

En gaat hij het zelf doen? Speechen op zijn eigen uitvaart? „Zeker. Maar misschien verzin ik zelfs nog wel iets mooiers.”