Hebben cruiseschepen hun glamour verloren?

Een luxe seafoodbar, een gym met uitzicht op zee en een overdekt zwembad: gasten aan boord van de nieuwste Holland Amerika Lijn-cruise zal het aan niks ontbreken. Maar: de klimaatcrisis zet deze vervuilende vorm van massatoerisme onder druk. Van Europa moeten rederijen ingrijpend verduurzamen. Maar kan dat wel? En wie wil er eigenlijk nog in zo’n vies reuzehotel de oceaan over? Economieredacteur Jan Benjamin verdiepte zich in de cruise-industrie. Is er nog toekomst voor cruiseschepen?