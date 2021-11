Hartverscheurend verhaal over babyroof in Peru

Opslaan in leeslijst

Peru, 1988: hyperinflatie, corruptie en aanslagen door de marxistische guerrillabeweging Lichtend Pad. De eerste minuten van de Peruaanse film Canción sin nombre (Lied zonder naam) schetsen middels krantenknipsels de context van deze hartverscheurende vertelling.

Georgina is een twintigjarige, hoogzwangere vrouw die met haar partner Leo moeizaam de eindjes aan elkaar knoopt. Als ze op de radio hoort over een gratis kliniek, besluit ze daar te bevallen. Na de zware bevalling blijkt haar dochter echter spoorloos verdwenen, evenals de kraamkliniek. Minutenlang bonst een wanhopige Georgina op deuren die voorgoed dicht blijven.

Radeloos meldt zij zich bij de lokale krant, waar journalist Pedro tegen zijn zin aan de zaak van haar verdwenen baby gekoppeld wordt. Ondanks onverschilligheid bij de autoriteiten komen Pedro en Georgina er langzaam achter hoe de vork in de steel zit.

Melina Léon baseerde haar in vierkant beeldformaat gedraaide zwart-witfilm op nieuwsfeiten over illegale adopties en kindersmokkel die haar vader, een journalist, in 1981 aan het licht bracht. Authentieke dansen en liederen en fraaie fotografie geven dit aangrijpende verhaal wat lucht.

Alsof Georgina’s verhaal al niet genoeg drama biedt, voegt Léon een aantal verhaallijnen toe die minder overtuigen, zoals de subplot over de aantrekkingskracht tussen Pedro en zijn bovenbuurman. Dat wordt wat veel; het wiegelied dat Georgina in de climax zingt is dan wel weer bijzonder ontroerend.

Drama Canción sin nombre Regie: Melina Léon. Met: Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Lucio Rojas, Ruth Armas. ●●●●●