Half jaar celstraf voor rellende NEC-supporter

Een rellende NEC-supporter is dinsdag veroordeeld tot een half jaar celstraf. Hij is een van de zeven NEC-supporters die zich dinsdag voor de rechter moesten verantwoorden voor hun rol bij de rellen na het voetbalduel tussen NEC en Vitesse vorige maand. Dat heeft de politierechter in Zutphen dinsdag beslist, schrijft persbureau ANP. Tientallen voetbalsupporters bestookten politieagenten met stenen en stokken. Politiepaarden en agenten raakten daarbij gewond.

De rechter legde de onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden op, omdat de verdachte een boomstronk naar een agent had gegooid. Ook sloeg hij met een brandblusser tegen een politiebus en vernielde een hek. „Ik kan niet uitleggen aan de maatschappij dat u er met alleen een werkstraf mee weg zou komen”, zei de politierechter.

Een andere relschopper kreeg een celstraf van dertig dagen opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij een steward had mishandeld. De man heeft zijn onvoorwaardelijke straf in voorarrest uitgezeten, en komt dus vrij. Twee anderen kregen kregen ieder een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een taakstraf van 120 uur. Over twee andere zaken buigt de rechter zich op een ander moment, één supporter werd vrijgesproken.

Zeker vijftig mensen kregen een stadionverbod opgelegd omdat ze een rol hebben gespeeld bij de rellen na de beladen streekderby tussen NEC en Vitesse. De Nijmeegse club speelde afgelopen zondag in een leeg stadion, maar dat had te maken met instortingsgevaar. Een deel van de tribune achter een van de doelen stortte na de wedstrijd met Vitesse in.

Lees ook: Hoe wapenen clubs zich tegen opgelaaid geweld?