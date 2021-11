Hajir Hajji (41) nieuwe directeur Action

Hajir Hajji wordt de nieuwe algemeen directeur van Action. Dat meldt de winkelketen dinsdag. Hajji volgt Sander van der Laan op, die sinds 2015 directeur is. Zij moet zich de komende jaren richten op verduurzaming en digitale groei.

Hajji was de afgelopen drie jaar als commercieel directeur verantwoordelijk voor onder meer wereldwijde inkoop, marketing, e-commerce en duurzaamheid. Die ervaring, met name met e-commerce en duurzaamheid, maakt haar volgens het bedrijf „de natuurlijke opvolgster” van Van der Laan. Die blijft met het oog op „een soepele overdracht” aan tot eind maart, hoewel Hajji op 1 januari 2022 wordt geïnstalleerd.

De 41-jarige Hajji begon op haar zeventiende als vakkenvuller en caissière bij Action. Ze was voor haar rol als commercieel directeur zeven jaar verantwoordelijk voor de verkoop en het openen van winkels in binnen- en buitenland. In 2011 werd ze directielid.

Action telt wereldwijd zo’n 65.000 medewerkers. De keten telt meer dan 1.800 winkels door heel Europa.

