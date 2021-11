Facebook stopt met bekritiseerde technologie voor gezichtsherkenning

Facebook stopt met gezichtsherkenning nadat het bedrijf veel kritiek kreeg omdat het de privacy van gebruikers zou schenden. Dinsdag laat het moederbedrijf Meta weten dat gebruikers niet langer automatisch worden herkend op foto’s en video’s op het platform. Facebook kondigt aan de meer dan een miljoen reeds geplaatste gezichtsherkenningen te verwijderen. Met de technologie werden gebruikers erop gewezen dat een foto of video was gedeeld op het platform.

Volgens bestuurder Jerome Presenti had een op de drie gebruikers de gezichtsherkenning geactiveerd. Met het uitschakelen van de technologie zullen foto’s ook niet meer automatisch een alt-text krijgen, waardoor blinden en slechtzienden konden horen wie er stond afgebeeld. Facebook zegt „de juiste balans” te willen vinden met de gezichtsherkenningsmethoden. Het bedrijf ziet nog steeds voordelen ervan, maar die moeten in een open debat aan bod komen, aldus Presenti.

Het bedrijf heeft in het verleden veel kritiek gekregen vanwege de technologie, die volgens critici ten koste zou gaan van privacybelangen van gebruikers. In 2019 spanden zij een rechtszaak aan tegen Facebook. In die zaak is besloten dat het bedrijf gebruikers moest oproepen de gezichtsherkenning te activeren. Ook heeft Facebook in twee zaken moeten schikken voor honderden miljoenen euro’s.