Een verfrissend hoopvolle film uit de banlieue

Het leven in de banlieue heeft al enkele memorabele films opgeleverd, zoals het onlangs opnieuw uitgebrachte La haine (1995) en Les misérables (2019). In beide films lopen de raciale spanningen hoog op en speelt politiegeweld een grote rol. Het hoopvolle Gagarine tapt uit een ander vaatje, en dat is verfrissend.

De debuutfilm van Fanny Liatard en Jérémy Trouilh speelt zich af in de Parijse buitenwijk Cité Gagarine. Op archiefbeelden waarmee de film opent, krijgt Sovjet-kosmonaut Joeri Gagarin een enthousiast onthaal als hij in 1963 de naar hem vernoemde wijk inhuldigt. Anno 2019 wordt het straatbeeld bepaald door zwerfvuil, graffiti en kapotte lampen. Dit tot verdriet van de 16-jarige Youri en zijn vriendje Houssam. Ruimtefanaat Youri is een techneut die met veel vindingrijkheid de verwaarloosde flats probeert op te knappen. Tot blijkt dat de 370 appartementen gesloopt worden, Youri alleen in het gebouw achterblijft en zich meer en meer vereenzelvigt met Gagarin.

Gagarine gaat niet over sociale problemen maar legt de nadruk op gemeenschapszin. Liatard en Trouilh baseerden hun scenario op gesprekken met bewoners die met liefde terugkeken op hun in augustus 2019 gesloopte cité. Ze accentueren de vriendschap tussen de etnisch verschillende Youri, Houssam en Roma-meisje Diana en laten Cité Gagarine zien zoals Youri de wijk ervaart, waarbij in een dromerige filmstijl prachtige parallellen tussen het gebouw en een ruimteschip geopenbaard worden.

Sociaal drama Gagarine Regie: Fanny Liatard & Jérémy Trouilh. Met: Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven. ●●●●●