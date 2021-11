Een miljardenplan om het hoge water in Limburg tegen te gaan

Het is de Limburgers er veel aan gelegen niet nog eens mee te moeten maken wat hen deze zomer overkwam: een watersnood die in totaal ongeveer 1,8 miljard euro schade veroorzaakte, maar die bovenal in het geheugen staat gegrift als een van de indrukwekkendste en angstigste gebeurtenissen uit hun leven.

De burgemeesters van de getroffen gemeenten herinneren zich nog altijd de onzekerheid in de ogen van hun inwoners, en ook waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes heeft een herinnering die „nooit meer van het netvlies zal gaan” – het moment waarop hij op het balkon in het provinciehuis in Maastricht langs de Maas stond te kijken. „Toen ik daar stond, kwamen er hele boomstruiken uit de Ardennen voorbij. En je zag het water per uur stevig stijgen.”

Fonds

Het zijn deze ervaringen die bestuurders van de provincie, waterschap en betrokken gemeenten er mede toe hebben gebracht het kabinet „meer dan nadrukkelijk” uit te nodigen mee te werken aan een fonds van in totaal 1,2 miljard euro waaruit een plan van aanpak kan worden betaald.

Namens de bestuurders overhandigde Remkes dinsdag een actieplan aan demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat, VDD) dat als doel heeft de veiligheid van Maas en de zijrivieren en beken niet pas in 2050 maar al in 2035 „aanmerkelijk” te vergroten. Dat is goed voor Limburg, stellen de bestuurders, maar ook voor de rest van Nederland, stroomafwaarts.

De maatregelen behelzen een wederopbouw die de kans op grote schade verkleint – van het „waterrobuust” maken van wegen en gebouwen tot aanleggen van verhoogde stopcontacten en plavuizen vloeren.

Elke dag beseffen wij dat het de volgende dag weer kan gebeuren Annemarie Penn-Te Strake burgemeester van Maastricht

Verder worden bestaande programma’s versneld en intensiever uitgevoerd, zoals het vergroenen van tuinen, het verbouwen van landbouwgewassen die water beter vasthouden, de aanleg van meer en grotere waterbekkens en regenwaterbuffers, en vooral: het streven naar meer ruimte voor beken en kleine rivieren. Want als de bestuurders ergens van overtuigd zijn, dan is het dat eerdere programma’s om rivieren zoals de Maas meer ruimte te geven een nóg grotere ramp hebben voorkomen.

Ten slotte wil Limburg de komende jaren bij de inrichting van het landschap uitgaan van water „als ordenend principe”, een „integrale” aanpak waarbij niet alleen water maar ook de hervorming van de landbouw, de bouw van woningen en de aanleg van natuurgebieden worden betrokken.

Lees ook:Verdreven door de overstroming

Haast is geboden, meent ook de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-Te Strake. Ze memoreerde dinsdag dat de overstromingen nóg veel erger hadden kunnen uitpakken als bijvoorbeeld de Maas de kades in Maastricht zou hebben overspoeld. Dat heeft slechts drie centimeter gescheeld. Penn: „Elke dag beseffen wij dat het de volgende dag weer kan gebeuren.”