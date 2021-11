Doden en gewonden bij explosies voor ziekenhuis Kabul

In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag doden en gewonden gevallen bij twee explosies in de buurt van een ziekenhuis. Dat melden lokale media. Internationale persbureaus melden op basis van informatie van de Talibanregering dat er ten minste negentien doden en vijftig gewonden zijn gevallen. Hulporganisatie Emergency NGO, een van de weinige organisaties die nog ter plaatse zijn in Kabul, bevestigde een uur geleden via Twitter dat er negen gewonden naar het ziekenhuis waren gebracht.

Volgens Talibanminister van Binnenlandse Zaken Saeed Khosti vond de eerste explosie plaats voor de ingang van het Sardar Mohammad Daud Khan-ziekenhuis, meldt televisiezender Tolo News. Zo’n tien minuten later was er een tweede explosie, iets verder weg van het gebouw. Ooggetuigen zeggen in en rondom het ziekenhuis schoten te hebben gehoord.

De aanslag op het ziekenhuis, waarin ruimte is voor ongeveer vierhonderd patiënten, is nog niet opgeëist. Sinds de machtsovername van de Taliban in augustus zijn er in het land meer van dit soort aanslagen gepleegd. Op twee vrijdagen in oktober ontploften explosieven in sjiitische moskeeën, waarbij in totaal zo’n tachtig doden vielen. Op vrijdagen is het vaak druk in moskeeën, vanwege het vrijdagmiddaggebed. De eerste aanslag werd opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat (IS).