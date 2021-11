Dit jaar opnieuw sterke daling vakbondsleden

Vakbonden hebben tussen 2019 en 2021 bijna honderdduizend leden verloren, een daling van 6 procent. In Nederland zijn nu nog zo’n 1,5 miljoen mensen lid van een vakbond, het laagste aantal sinds 1966. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Slechts vier keer eerder was de daling in absolute aantallen ten opzichte van twee jaar ervoor groter. In 2019 hadden de vakbonden 101.000 leden minder dan twee jaar ervoor, terwijl ook in 1924 (-122.000), 1984 (-141.000) en 1985 (-105.000) de ledenaantallen flink afnamen.

Ook de vergrijzing slaat toe bij de vakbonden. Meer dan 20 procent van de leden heeft dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, terwijl slechts 25,5 procent van de leden jonger is dan 45 jaar. Onder werknemers in de onderwijssector is de vakbondsparticipatie met 30,9 procent het grootst, in de informatie- en communicatiesector ligt deze met 6,2 procent het laagst.