‘Houdbaarheidsdatum van honderden miljoenen mondkapjes verloopt bijna’

De overheid heeft honderden miljoenen mondmaskers op voorraad liggen die beperkt houdbaar zijn. Ondanks het overschot dat over de datum dreigt te raken, is de overheid niet van plan de maskers uit te delen aan burgers, schrijft de Volkskrant dinsdag. De uiterste houdbaarheidsdatum van veel mondkapjes is een tot maximaal vijf jaar.

Het gaat in totaal om zo’n 850 miljoen maskers, zowel chirurgische als FFP2-maskers, volgens een laatste peiling van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) op 13 september. Dat getal valt mogelijk nog hoger uit omdat de overheid volgens een meting van afgelopen mei nog eens 800 miljoen beschermende middelen op voorraad heeft liggen die nog niet gekeurd zijn. Die zogenoemde ‘niet-vrije voorraad’ zijn vooral mondkapjes, maar ook spatbrillen en schorten. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat aan NRC weten dat beide cijfers „vandaag of morgen” worden aangepast met de nieuwste voorraadstanden.