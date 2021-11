China’s nieuwste propagandafilm is ook een blockbuster

De 24-jarige Liu Yidan draagt een modieuze jas: de ene helft is beige en de andere helft blauw. Ze komt als een van de laatsten uit de ondergrondse bioscoopzaal in het centrum van Beijing. En ze zucht. „Echt een heel goede film”, zegt ze. Liu is vanavond samen met haar vriendin Tang Ke naar De Strijd om het Meer van Changjin geweest, een Chinese propagandafilm over een beslissende slag in de Koreaanse oorlog (1950-1953) die China won. Eerder leek het erop dat VN-troepen heel Korea onder hun gezag zouden brengen, door deze slag werd Korea verdeeld in Noord en Zuid.

De film ging op 30 september in première op een mooi moment: net voor de Chinese oktobervakantie. Hij heeft tot nu toe al 773 miljoen euro opgebracht. Daarmee wordt het dit jaar vermoedelijk de film met de hoogste recette wereldwijd, ruim boven het negende deel uit de Fast & Furious-reeks (621 miljoen euro), of de Bond-film No Time to Die (523 miljoen).

De Strijd om het Meer van Changjin is een recht-door-zee propagandafilm én een commercieel megasucces. De film werd gemaakt ter ere van het honderdjarig bestaan van de Communistische Partij van China. Het Departement voor Propaganda van de Communistische partij van China (CPC), het Centraal Militair Comité van de CPC en het Nationale bestuursorgaan voor Radio en Televisie gaven er gezamenlijk de opdracht voor. Het budget bedroeg naar verluidt zo’n 170 miljoen euro en werd vooral door de Communistische Partij van China (CPC) gefinancierd. Die slaat twee vliegen in één klap. De nationalistische boodschap van de Partij verankert zich in de hoofden van de Chinese jeugd, terwijl die daarvoor ook nog eens enthousiast zelf het geld op tafel legt.

„Het begin vond ik het meest ontroerend. Toen legde de commandant aan zijn familie uit waarom hij ten strijde trekt”, zegt Liu. „Toen begreep ik: soms moet je je familie beschermen, en de toekomst van je land. Daarvoor moet je soms ook in een ander land vechten.”

Hollywood

China slaat met de film een nieuwe weg in. Voorheen waren het vooral private Chinese geldschieters die nauwe samenwerking met Hollywood zochten voor blockbusters die zowel een Chinees als een buitenlands publiek zouden kunnen bekoren. Zo konden Chinese producenten ook Hollywood beter begrijpen, en op den duur de rol van Hollywood misschien overnemen. Voor Hollywood was het ook aantrekkelijk: China hanteert een strikt quotum van 34 buitenlandse films per jaar, maar voor co-producties geldt dat quotum niet.

Dat experiment is goeddeels mislukt en inmiddels ook politiek onwenselijk. Toen Christian Bale in 2011 speelde in The Flowers of War, een film over de Japanse oorlogsmisdaden in Nanjing in 1937 geregisseerd door de beroemde Chinese regisseur Zhang Yimou, kreeg de film weinig lovende kritieken . Ook The Great Wall met Matt Damon, een actiefilm uit 2016 en alweer in de regie van Zhang Yimou, kreeg matige kritieken en draaide in Amerika en Canada met verlies.

Tussen toen en nu is veel veranderd. De relaties tussen de VS en China zijn sterk verslechterd, China raakt steeds meer in zichzelf gekeerd en de censuur in de culturele sector is veel strenger geworden. De flirt met Hollywood loopt ten eind. Zo was Jack Ma van Alibaba een grootheid in co-producties: hij financierde ondermeer 1917 van Sam Mendes uit 2019, die drie Oscars won. Maar Ma is nu uit de gratie en privé-investeerders in cultuur zijn minder welkom. De staat wil de controle terug.

Gevulde zaal bij een vertoning van De Strijd om het Meer van Changjin in Beijing eind oktober. Foto Andrea Verdelli / Getty

Een film als De Strijd om het Meer van Changjin past in een recente serie pattriotische oorlogsfilms. De boodschap: China is een vredelievende natie, maar eenmaal aangevallen, heeft het de heilige plicht zich militair te verdedigen, eventueel ook buiten de landsgrenzen.

Het uitdragen van die boodschap heeft nu prioriteit boven samenwerking met Hollywood of het charmeren van buitenlands publiek. De Strijd om het Meer van Changjin hoeft de Amerikanen al helemaal niet te bekoren. Die zijn niet langer potentiële partners, maar potentiële vijanden waartegen China straks misschien ten strijde moet trekken. Daarop bereiden films het publiek vast voor.

Nobele opdracht

Aan dat grote project dient de hele filmwereld mee te werken. Zo is een groot regisseur als Chen Kaige, die zowel een westers als een Chinees publiek wist te vinden met zijn homoseksueel getinte, delicate Farewell My Concubine een van de drie regisseurs van De Strijd om het Meer van Changjin. Deze specialist in complexe, delicate emoties wordt geacht wat menselijke trekjes te geven aan de stoere, mannelijke broers die het opnemen tegen de machtige Amerikanen in Korea en nooit twijfelen aan hun nobele opdracht als militair. Maar het verhaal is pover, het draait drie uur lang om stunts en spectaculaire explosies, waarvoor de Hongkongse actieregisseurs Tsui Hark en Dante Lam zijn ingehuurd.

Het werkt. In de bioscoopzaal zit op zaterdag een overwegend jong en modern stedelijk publiek en welgeteld één vrouw van boven de vijftig. Zij is meegekomen met Liu Na, haar dochter van 18, die de film vooral wil zien om „meer te leren over de geschiedenis van China”, een formulering die Liu Yidan ook al vrijwel letterlijk zo hanteerde.

In de film leert een oudere broer, een veteraan en hoge officier, zijn jongere broer hoe je oorlog voert. De Koreaanse oorlog heet in China „De oorlog om Amerika te weerstaan en om Korea te helpen”, dus dat is helder. En anders legt China’s voormalig leider Mao Zedong het in de film nog eens precies uit: China moet wel aan deze oorlog deelnemen, anders zullen de VS na Korea mogelijk ook China binnenvallen. Dan is het meteen weer gedaan met het net bevrijde China.

Een film als ‘De Strijd om het Meer van Changjin’ past in een recente serie pattriotische oorlogsfilms

De Chinese Luo Changping, een voormalig journalist, durfde openlijk te betwijfelen of China wel het recht had om zich in de Koreaanse oorlog te mengen. Dat leidde meteen tot zijn arrestatie. In China is het sinds kort officieel strafbaar om vraagtekens te zetten bij het heldendom van het Chinese leger, of bij hoe de Partij de loop van de geschiedenis optekent. Dat geldt als „historisch nihilisme.”

Tang Ke, die samen met Liu Yidan naar de film is, slikt de historische werkelijkheid van de film niet klakkeloos. „Ik snap wel dat deze film gemaakt is vanuit een Chinees perspectief en voor een Chinees publiek”, zegt ze na afloop. „De Amerikanen zien het misschien anders.” Maar dat maakt de film er voor haar niet minder goed om. „Ik vond het hoe dan ook een heel mooie film.”