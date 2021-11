Botsende realiteiten, corona en de uitkomst

Waar ‘de nieuwe bestuurscultuur’ op uitdraait is ongewis, maar het zal altijd betekenen dat de maatschappij meer invloed krijgt en de politiek minder. Alles volgens een bekende politicologenwijsheid: wanneer burgers ontevreden zijn over de democratie, is de beste oplossing: méér democratie.

In dit opzicht wacht het land een fascinerende discussie over nieuwe coronarestricties. Dinsdag is de aftrap met een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, en je weet nu al: dit wordt een wekenlang gevecht tussen botsende realiteiten.

Allereerst is er de maatschappelijke realiteit. Zaterdag beschreef NRC dat gevaccineerde mensen genadeloos zijn over ongevaccineerden. Je kunt dit logisch vinden, maar iedereen die weleens een boek over sociale psychologie heeft gelezen weet dat deze houding het probleem vergroot: hoe harder je uitvaart tegen ongevaccineerden, hoe vaker je ze aanvalt of bespot, hoe hardnekkiger ze vasthouden aan hun keuze.

Het is ook een testcase voor het verlangen naar meer democratie: accepteert de maatschappij eigenlijk dat deze pandemie pas kan worden opgelost als mensen niet uitgaan van het eigenbelang maar van ieders belang? Op een Amerikaanse podcast hoorde ik hoe ze in dat gespleten land mensen aansporen tot begrip en warmte voor ongevaccineerden - omdat zij alleen zo op andere gedachten te brengen zijn.

Haagse bewindslieden – dit is de bestuurlijke realiteit – weten dat ook. Maar hun probleem is, hoor je, dat ze geen tijd meer hebben voor empathie. De situatie in de zorg is te nijpend. Vandaar dat de werking van de coronapas dinsdag wordt uitgebreid, al gaat het beleid minder ver dan vorige week werd overwogen.

Maar het viel op dat betrokkenen bij deze keuzes maandag al voorzagen dat de maatregelen geen daling van ziekenhuisopnames zullen veroorzaken, zodat over twee weken alsnog discussie kan ontstaan over zaken als de coronapas op de werkvloer of zelfs een winkelverbod voor ongevaccineerden. Afgaande op eerdere stemmingen zou een Kamermeerderheid (inclusief de ChristenUnie) daar faliekant tegen zijn.

Maar de politieke realiteit is: voor het kabinet kan dit uitlopen op een interessant tactisch conflict, vooral omdat, zoals een betrokkene zei, „het maatschappelijk draagvlak voor dit soort maatregelen groter is dan het politieke draagvlak”. De burger wil het, durft de Kamer dan de rug recht te houden?

Het laat zien dat de botsing van deze drie realiteiten zomaar kan eindigen in een oplopend politiek conflict over de omgang met ongevaccineerden. Vanuit de meerderheid bezien de goede democratische uitkomst, al is er wel een nadeel: de coronabestrijding zou er niet bij gebaat zijn.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.