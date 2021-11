Belangrijk akkoord tegen ontbossing, maar eerdere afspraken hielpen weinig

„Een mijlpaal om de bossen op aarde te beschermen en te herstellen”, noemde premier Boris Johnson, gastheer van de klimaattop in Glasgow, het akkoord dat ruim honderd landen op dag twee van de top sloten om ontbossing tegen te gaan. Op Twitter sprak zijn minister van Milieu Zac Goldsmith van „een ongekend pakket aan maatregelen” die elkaar aanvullen en versterken.

Het akkoord ziet er op het eerste gezicht goed uit. Landen als Indonesië, Brazilië en Congo, waar ontbossing al jaren in hoog tempo plaatsvindt, hebben hun handtekening eronder gezet. China, de VS en ook Nederland doen mee – allemaal grote afnemers van producten als tropisch hout, palmolie, veevoer of vlees, die worden gelieerd aan ontbossing.

1 Wat is er precies afgesproken?

De ondertekenaars, ruim honderd landen die tezamen goed zijn voor 85 procent van alle bossen in de wereld, hebben beloofd dat er vóór 2030 een einde komt aan ontbossing, dat er vaart wordt gemaakt met duurzame ontwikkeling in bosgebieden, en dat de lokale bevolking en de inheemse volkeren worden geholpen en beter beschermd.

Eerdere financiële toezeggingen om ontbossing tegen te gaan worden in het akkoord nog eens bekrachtigd, en er zal veel geld beschikbaar komen, zowel van overheden als van bedrijven. Dat geld zal onder andere besteed worden aan een landbouwbeleid dat niet langer bijdraagt aan ontbossing, en aan het versterken van economieën waar nu nog veel bossen worden gekapt.

2 Voegt dit iets toe aan eerdere afspraken?

Niet echt. Al in 2014 werd de New York Declaration on Forests (NYDF) gesloten. Ook in die verklaring staat dat er voor 2030 een einde moet komen aan ontbossing. Om dat te bereiken werd destijds afgesproken dat ontbossing voor 2020 gehalveerd zou zijn. Die doelstelling is niet gehaald. Sterker nog, er is geen sprake van een afname. Jaarlijks verdwijnt wereldwijd nog steeds zo’n 10 miljoen hectare bos. Hoogstens is het tempo van ontbossing iets vertraagd.

In de Verklaring van New York zijn doelen vastgelegd – over bijvoorbeeld inheemse volkeren en andere vormen van landbouw – die min of meer vergelijkbaar zijn met die in het nieuwe akkoord. Maar op de meeste van die tien doelen is amper vooruitgang geboekt: „Zonder dramatische verschuivingen in strategieën voor economische ontwikkeling – weg van afhankelijkheid van winning, exploitatie en consumptie, en naar alternatieve wegen die bossen en mensen waarderen – zal de wereld haar ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling, klimaat en bossen niet halen”, staat te lezen op de website van de NYDF.

3 Waarom zou het deze keer dan wel lukken?

De deelname van China, dat niet betrokken was bij de NYD, wordt beschouwd als een grote stap. Uit een analyse van de Global Witness, een internationale ontwikkelingsorganisatie, bleek deze zomer dat Chinese geldschieters weinig aandacht hebben voor ontbossing. Tussen 2013 en 2020 werd door Chinese banken ruim 22,5 miljard dollar (bijna 22 miljard euro) geïnvesteerd in bedrijven die direct in verband worden gebracht met ontbossing. De vijf grootste zouden tussen maart 2019 en maart 2021 mede verantwoordelijk zijn geweest voor het kappen van meer dan 160.000 hectare bos.

Maar of de deelname van China aan het akkoord ook zal leiden tot minder ontbossing, is nog wel de vraag. Op de internationale (virtuele) biodiversiteitstop die China vorige maand organiseerde vanuit Kunming, sprak president Xi Jinping over zijn „diepe eerbied voor de natuur”. Maar hij repte met geen woord over de betrokkenheid van China bij de verwoesting van ecosystemen. Intussen gaat een derde van al het vlees en zelfs bijna twee derde van alle soja uit Brazilië rechtstreeks naar China. De Chinese vraag naar Braziliaanse soja is het afgelopen decennium verdrievoudigd.

4 Maar deze keer doet Brazilië zelf toch ook mee?

Dat zien de pleitbezorgers van het nieuwe akkoord als een belangrijk voordeel. Overigens was Brazilië bij de Verklaring van New York betrokken via de steun van deelstaten als Acre, Amapé en Amazonas.

Het probleem in Brazilië is, dat president Jair Bolsonaro de Amazone uitsluitend ziet als een wingewest. Economische ontwikkeling van het gebied was een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes en sinds zijn aantreden in januari 2019 is het tempo van de ontbossing toegenomen.

Critici vragen zich af of het land, onder de huidige regering wel echt bereid is maatregelen te nemen. Terwijl Bolsonaro in september bij de VN een rooskleurig beeld schetste van zijn milieubeleid, toonden milieuactivisten foto’s online van recente verwoestingen in de Amazone. Ze wezen erop dat Bolsonaro als president probeert wetgeving om de bossen te beschermen af te zwakken en poogt organisaties die de bossen moeten beschermen te ontmantelen.

5 Gelukkig is er veel geld beschikbaar, toch?

In een opiniestuk in The Guardian spreekt minister Goldsmith inderdaad over een bedrag van 12 miljard dollar van overheden en nog eens 7,2 miljard dollar van bedrijven en filantropen, zoals het Bezos Earth Fund. Ook hebben zo’n dertig financiële instellingen beloofd hun investeringen in bedrijven die bijdragen aan ontbossing zo snel mogelijk te staken.

Volgens premier Johnson bieden deze „ongeëvenaarde beloftes” een kans „om een einde te maken aan de lange geschiedenis van de mensheid als de veroveraar van de natuur, en in plaats daarvan haar beschermer te worden”.

Dat lijkt overdreven. Een woordvoerder van de Britse regering vertelde aan de nieuwswebsite Bloomberg dat alleen het private deel van de 19,2 miljard dollar nieuw is. De 12 miljard publiek geld komt grotendeels uit bestaande fondsen die landen nu al inzetten om bosbranden te voorkomen, verwoest land te herstellen en inheemse volkeren te helpen.