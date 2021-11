Als de waan van een psychose geen waan blijkt

Bij een van de cliënten in de serie 100 dagen in je hoofd hing vorige week een checklist aan de muur voor de omgang met stemmen in je hoofd: „Zie ik degene die het zegt? Heb ik hem aan de telefoon? Nee? Dan is het niet waar.” Wat niet waar is, is gevaarlijk en moet uit het hoofd worden gejaagd of in elk geval worden gesmoord met medicijnen.

Helder, maar je kunt het ook omdraaien. In de maandag uitgezonden documentaire Blue Monday (KRO-NCRV) portretteert Ingrid Kamerling drie mensen met ‘psychotische gevoeligheid’ vanuit de gedachte dat er wel degelijk waarde (en misschien ook wel waarheid) schuilt in wat ze doormaken. Jerry Allon legt uit hoe hij zijn psychose beleefde als de bevestiging van een doemscenario in zijn eigen hoofd, een reactie van zijn lichaam op een ontsteking, een wond. Hij raakte ervan overtuigd dat zijn vader zijn vader niet was. Die waan bleek geen waan: uit een DNA-test, vertelt hij, bleek vervolgens dat zijn vader inderdaad zijn verwekker niet was.

Kamerling filmt Jerry terwijl hij stikkend van de zenuwen telefoneert met mensen die hem moeten helpen zijn biologische vader te vinden. Hij houdt zich vast aan de gedachte dat zijn psychose een betekenisvolle gebeurtenis was, die hem op het spoor van zijn vader heeft gezet. „Als het een platte ziekte zou blijken, dan zou ik dat heel erg vinden.”

Je houdt je hart vast als je dat hoort: veel dingen blijken nu eenmaal platte ziektes te zijn. Ook Joyce de Jager ziet betekenis in wat ze ervaart. „Ik hoor in het bos een soort wijsheid”, zegt ze over de stemmen die haar soms ook complimentjes geven en sterk afraden koffie te drinken – ze giechelt even als ze het vertelt. Joyce is een tijdje opgenomen geweest omdat ze zichzelf „zeer wilde doen”.

Kamerling filmt de ervaringsdeskundigen thuis, bij alledaagse handelingen, wat hun kwetsbaarheid benadrukt. Het indrukwekkendst zijn de beelden van Chester Navarro, een onrustige dertiger die in twaalf jaar tijd tien psychoses doormaakte. Hij wil advocaat worden, net als zijn vader op Curaçao, maar heeft moeite om werk te vinden op zijn opleidingsniveau (hbo Rechten). Wanneer een hulpverlener hem zegt zijn beperkingen te accepteren, reageert hij onmiddellijk: „Ik weet niet hoe dat moet, accepteren!”

Alsof God direct tegen je spreekt

Wat Chester wel kan, is adembenemend vertellen over wat hij meemaakte tijdens zijn psychoses, waarbij vervoering en angst niet meer uit elkaar te halen zijn. „Het is alsof God direct tegen je spreekt. Het voelt of je een wordt met het universum, je kunt verbanden maken die niemand ziet. Ik heb demonen gezien in de isoleercel, ik was alleen met mijn eigen gedachten die een hel zijn. Ik zag schaduwen op de muren, ik rook vuur en ik rook pis.” Zo nam Chester ons in Blue Monday mee tot op de drempel.

„Het leven is best wel een tegenvaller geworden”, zegt Chester. „Ik heb veel wraakgevoelens en haat in mijn lichaam. Het lijkt of ik elk jaar vrienden verlies, dat is heel pijnlijk.” Hij heeft zich gemeld bij de Levenseindekliniek, maar werd daar geweigerd vanwege zijn „behandelingsperspectief”. Hij moest over een jaar terugkomen. Dat lijkt een goed besluit te zijn geweest, want aan het einde van Blue Monday werkt hij bij een buurthuis en krijgt hij complimenten van een collega: „Je hebt me geïnspireerd zonder dat je het wist.”

De opmerkelijkste wending in deze intieme, ongemakkelijke en enerverende film zit aan het einde, als Jerry plotseling zijn teruggevonden vader aan de telefoon heeft. De man woont in het buitenland, maar popelt om de verloren tijd met zijn zoon in te halen. Jerry kijkt na het gesprek een tijdje dromerig voor zicht uit. Een man die nooit meer zal hoeven denken dat hij een „platte ziekte” heeft gehad.