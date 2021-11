Sommige coronacijfers weer op het niveau van begin dit jaar

Alarmerende cijfers had het RIVM op de dag dat demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) nieuwe coronamaatregelen aankondigen. Afgelopen week is het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames flink toegenomen. Sommige statistieken benaderen zelfs die van begin dit jaar, toen de vaccinatiecampagne pas net hortend en stotend op gang was gekomen.

Zo werden er dinsdag 209 coronapatiënten op de verpleegafdeling opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding. Dat is vergelijkbaar met de niveaus van januari, toen de avondklok werd ingevoerd. Het hoge aantal opnames van dinsdag is wel een uitschieter: afgelopen week werden gemiddeld 143 coronapatiënten per dag opgenomen. Dat aantal stijgt wel snel.

In de leeftijdsgroep boven 80 stijgt het aantal besmettingen razendsnel

In de verpleeghuizen werden afgelopen week ruim duizend besmettingen vastgesteld, bijna een vertienvoudiging ten opzichte van begin oktober, en vergelijkbaar met het aantal positieve tests dat begin februari werd vastgesteld in verpleeghuizen.

‘Alle seinen op rood’

De sterfte is nog wel fors lager: er overleden afgelopen week 46 verpleeghuisbewoners aan Covid-19, vijf keer minder dan in februari.

Volgens het RIVM staan „alle seinen op rood”. Het instituut roept mensen op thuis te blijven en zich te laten testen als ze klachten hebben, ook als ze gevaccineerd zijn. Het kabinet hoopt de golf te kunnen keren met een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes, mensen te adviseren vaker thuis te werken en beter afstand te houden en een uitbreiding van de coronapas.

Met name het hoge aantal besmettingen onder onder oudere leeftijdsgroepen is zorgelijk. In de leeftijdsgroep boven de 80 stijgt het aantal besmettingen razendsnel: afgelopen week werden er per 100.000 80-plussers 298 positief getest. Dat is hoger dan onder middelbare scholieren (262 positieve tests per 100.000 personen), waar het aantal besmettingen in voorgaande golven steeds op een zeer hoog niveau lag. Ook bij zestigers en zeventigers groeit het aantal besmettingen snel. Daar ligt het niveau nog wel wat lager dan bij tieners (252 positieve tests per 100.000 bij zestigers, 243 per 100.000 bij zeventigers), maar het gat is veel kleiner dan gebruikelijk. De hoge besmettingscijfers bij oudere leeftijdsgroepen duiden erop dat de stijging in het aantal ziekenhuisopnames voorlopig nog niet tot een einde is gekomen: ouderen hebben de grootste kans om in het ziekenhuis te belanden.

De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet dinsdag om mensen van 60 jaar en ouder en andere kwetsbare groepen een derde prik te geven. Bij ouderen is de bescherming van het vaccin tegen besmetting wat lager en tegen ziekenhuisopname neemt het naar verloop van tijd af, aldus de Gezondheidsraad.

De afgelopen zes weken was meer dan de helft van de 60-plussers die positief werden getest volledig gevaccineerd. Onder deze leeftijdsgroepen ligt de vaccinatiegraad rond de 90 procent. De andere helft van de positieve tests komt dus van de 10 procent ongevaccineerden. De afgelopen weken werd de groep mensen die positief getest werden en volledig waren gevaccineerd wel groter. In welke mate de effectiviteit van vaccins is afgenomen is onduidelijk, omdat betrouwbare gegevens niet bestaan: gevaccineerden komen vaker naar de teststraat dan ongevaccineerden, bleek uit eerder onderzoek.