Ajax-tegenstander Dortmund: de koopclub die veranderde in talentenfabriek

Het is begin februari 2020 als vertegenwoordigers van Borussia Dortmund contact opnemen met Richard Stricker, de zaakwaarnemer van Julian Rijkhoff. Ze volgen het dan net vijftienjarige Ajax-talent al langer, zijn spel met de jeugdselectie van het Nederlands elftal tijdens een vierlandentoernooi in Spanje heeft de Duitse scouts overtuigd. Ze willen dat de spits naar Dortmund komt zodra hij zestien jaar wordt en zijn eerste contract mag tekenen.

Ook andere buitenlandse topclubs informeren naar Rijkhoff, vertelt Stricker. Maar de voetballer uit Purmerend heeft het naar zijn zin bij Ajax, dat bekendstaat om de doorstroming van jong talent. Hij dicht zichzelf een goeie kans toe om het eerste elftal te halen. Toch besluiten zijn ouders, zonder dat Rijkhoff het weet, op een uitnodiging van Borussia in te gaan.

Daar raken ze al gauw onder de indruk van hoeveel de Duitsers over hun zoon weten, de gedetailleerde plannen om hem beter te maken, de manier waarop de club met talentvolle tieners omgaat. Zozeer zelfs dat ze Julian bij thuiskomst aanraden ook eens te gaan kijken. Ook hij laat zich tijdens een bezoek overtuigen. Een jaar na het eerste contact maakt Julian Rijkhoff de overstap naar de jeugd van Borussia Dortmund, een keuze waarin geld volgens zijn zaakwaarnemer geen rol heeft gespeeld.

Borussia Dortmund, dat woensdagavond Ajax ontvangt in de Champions League (na een verrassende 4-0 nederlaag in Amsterdam), heeft de reputatie dat het in staat is de grootste talenten ter wereld te scouten én te verleiden naar het Roergebied te komen. Als ze nog jeugdspeler zijn, of als ze net zijn doorgebroken bij hun club. Christian Pulisic, Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Jude Bellingham en Erling Haaland, het zijn slechts enkele recente voorbeelden van erkende topspelers die nog vóór hun twintigste naar Dortmund kwamen. Bellingham (18) en Haaland (21) spelen er nog steeds en kregen deze zomer gezelschap van Donyell Malen (22), die voor ongeveer 30 miljoen euro overkwam van PSV.

Wat maakt Borussia Dortmund, een club die al negen jaar geen kampioen is geworden en bijna een kwart eeuw verstoken is van Europees succes, zo aantrekkelijk?

Lees ook: de reportage over de heenwedstrijd, die Ajax won met 4-0. Een magische avond in Amsterdam

Bier, staal en kolen

Loop door de straten van Dortmund (587.000 inwoners) en het wordt gauw duidelijk dat de club het niet moet hebben van de schoonheid van haar omgeving. Op een paar gezellige stukjes na overheerst functionaliteit in de stad die zijn historische centrum verloor tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Een stad ook die nog niet zo lang geleden leefde van staal, kolen en bier – Dortmund was na Milwaukee jarenlang de grootste bierproducent ter wereld. Maar de brouwerijen zijn verkocht, de mijnen gesloten en waar ooit de staalarbeiders woonden, is nu een recreatieplas.

Wat rest is een Technische Universiteit en vooral, voetbal. Overal in de stad zijn geelzwarte vlaggen, sjaals en shirts van de Ballspielverein Borussia (BVB) te zien. „Dortmund zou niets hebben zonder de BVB”, vertelt Björn Hegemann tijdens een tour door het Signal Iduna Park, de Brits aandoende thuishaven van Borussia - Westfalenstadion in de volksmond.

Hegemann stond vroeger zelf tussen de ‘ultra’s’ en is nu één van de tien fulltime medewerkers van Borussia die contacten met de fans onderhouden. Ruim 80.000 kunnen er in het stadion dat pre-corona bijna altijd vol zat – méér nog dan in de Allianz Arena van rivaal Bayern München. Door coronaregels en protest daartegen zijn Duitse stadions dit seizoen nog niet uitverkocht. Een kaartje voor de beroemde sta-tribune achter het doel, de Südtribune of Die Gelbe Wand, kost nog geen 20 euro.

Om het huidige Dortmund en zijn focus op jong talent te begrijpen moet je terug naar de jaren voor de eeuwwisseling, waarin Borussia – opgericht in 1909 –net als tegenstander Ajax zijn grootste succes in de recente clubhistorie beleefde. Na twee kampioenschappen won Borussia Dortmund in 1997, twee jaar na Ajax, de Champions League door in de finale Juventus te verslaan. Maar anders dan in Amsterdam kijken ze in Dortmund met gemengde gevoelens terug op die periode, zegt Hegemann. Het succes was gebouwd op een roekeloos uitgavenbeleid, de trofeeën waren gewonnen met geld dat de club niet had.

Het bestuur van Borussia Dortmund kon de ernst van de financiële malaise enkele jaren verbloemen, totdat de club in de zomer van 2003 werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League door Club Brugge. Dortmund dreigde onder zijn schuldenlast te bezwijken, de verantwoordelijke bestuurders stapten op en de nieuwe (en huidige) directeur Hans-Joachim Watzke kreeg de opdracht een faillissement af te wenden. Daarin slaagde hij ternauwernood, omdat schuldeisers zich coulant opstelden.

Bijna-doodervaring

Het was een bijna-doodervaring die de club voorgoed heeft veranderd, vertelt Carsten Cramer, die sinds 2010 deel uitmaakt van de directie. Noodgedwongen ging het spelersbudget radicaal omlaag en was Dortmund op zijn minst tijdelijk veroordeeld tot de middenmoot. „Grijze muizen waren we”, zegt Cramer. Het dwong de club zichzelf opnieuw uit te vinden, een strategie te ontwikkelen die het publiek weer in vervoering kon brengen zonder grote financiële risico’s te nemen. Cramer: „We moesten af van ons eeuwige streven Bayern München te overtreffen. We hebben een fantastische aanhang en een gigantisch stadion. Maar we komen uit Dortmund: we zijn de uitdager, niet de gevestigde orde.”

Dat betekende dat Borussia brak met zijn neiging veel geld te betalen voor gearriveerde vedettes. Voortaan zou de club zijn sterren niet kopen maar creëren en er juist aan verdienen, was het adagium. Dortmund investeerde in scouting en jeugdopleiding en stelde in 2008 een jonge, ambitieuze coach aan die naam maakte met zijn moderne, agressieve speelstijl. Jürgen Klopp, inmiddels trainer bij Liverpool, paste naadloos in de nieuwe identiteit die Borussia had omarmd.

Met spelers als Mario Götze, Robert Lewandowski en Shinji Kagawa werd Dortmund in 2011 en 2012 kampioen, waarna het in 2013 de finale van de Champions League haalde. Zo succesvol is de club sindsdien niet meer geweest. Bayern maakt al jaren de dienst uit in de Bundesliga en plukte bovendien regelmatig voor veel geld Borussia’s beste spelers weg – Lewandowski en Götze als bekendste voorbeelden. Anderen, zoals Pulisic, Dembélé en Sancho, vertrokken na één of enkele seizoenen in het eerste van Borussia voor astronomische bedragen naar buitenlandse topclubs. De verwachting is dat Haaland ook snel zal vertrekken. Want de strategie van Dortmund schrijft voor: als een club bereid is de vraagprijs te betalen, mag een speler weg.

Gemor

Dortmund gebruikt de verhalen van Lewandowski, Pulisic, Dembélé, Sancho en nu Bellingham en Haaland om talenten te overtuigen voor Borussia te kiezen. „Ons beste argument is de opstelling van het eerste elftal”, zegt Cramer. Daarnaast belooft de club intensieve persoonlijke begeleiding, zowel op het veld als daarbuiten. Rijkhoff, die met 21 andere jonge spelers samenwoont op het trainingscomplex in een groene buitenwijk van de stad, krijgt onderwijs in het Nederlands om zijn havo af te maken, in vrije weekenden wordt hij door een clubmedewerker naar zijn ouders in Purmerend gebracht.

Dankzij dit beleid heeft Dortmund zonder hulp van rijke investeerders de financiële zorgen van zich afgeschud, hoewel de coronapandemie ook bij Borussia flinke verliezen heeft veroorzaakt. De keerzijde: zodra sportieve resultaten tegenvallen, klinkt van de tribunes gemor over jonge huurlingen die niet of nauwelijks verwantschap zouden voelen met club en regio. Bayern-erevoorzitter Uli Hoeness speelde daar vorig jaar vilein op in door het beleid van Borussia openlijk te bekritiseren. „Hoe moet een speler het dna van een club in zich opnemen als hij het gevoel heeft een verkoopitem te zijn?”, vroeg hij zich af.

„Tamelijk arrogant” vond Borussia de sneer van Hoeness, die makkelijk praten had namens een club die „ieder jaar 250 miljoen meer binnenkrijgt”. Het managen van de verwachtingen van de supporters is niettemin „onze grootste uitdaging”, beaamt Cramer. Maar volgens de Dortmund-bestuurder slaagt de club er steeds beter in om zijn beste spelers langer vast te houden en is verkoop nooit het doel. Cramer: „We zijn geen handelshuis, Dortmund is een voetbalclub die prijzen wil winnen.”