Activistische aandeelhouders halen het klimaat erbij – vooral voor zichzelf

Het zijn brieven waar bazen koude rillingen van krijgen. Ze beginnen op beleefde toon – „Dear Members of the Board” – en bevatten vervolgens een vergaande eis, die het bedrijf compleet op z’n kop zet. Iets als: je moet een belangrijk bedrijfsonderdeel verkopen. Jezelf opsplitsen. Of de bedrijfstop vervangen.

Activistische hedgefondsen die zulke brieven versturen, hebben vaak een genadeloze reputatie. Én de reputatie dat ze vooral uit zijn op eigen gewin. Toch houden zulke activisten zich de laatste tijd soms ook bezig met een onderwerp dat voorbij eigenbelang lijkt te gaan: het klimaat.

Neem Third Point, het beruchte hedgefonds van de Amerikaan Dan Loeb. Bekend van campagnes tegen Yahoo, Nestlé en het Nederlandse DSM. Nu heeft hij Shell in het vizier. Vorige week kwam het met een zeer vergaand idee: splits jezelf op in twee bedrijven. Een met de ‘oude’ vervuilende business en een dat zich richt op schone energie.

Iedereen zou daar beter van worden, is de overtuiging van Loeb. „Het volgen van een gedurfde strategie als deze zou waarschijnlijk zowel leiden tot een versnelde reductie van CO 2 als significant meer winst voor aandeelhouders”, schreef hij in een brief waarin hij het plan uiteenzet voor medeaandeelhouders. Het algemene belang én het aandeelhoudersbelang trekken hier gebroederlijk samen op.

Loeb is niet de eerste hedgefondsmanager die het klimaat erbij haalt. Al wat langer bezig met dit onderwerp is TCI – in Nederland vooral bekend als het hedgefonds waardoor ABN Amro in 2007 in drie stukken werd gehakt en verkocht. Nu is TCI de drijvende kracht achter de Say on Climate-campagne, waarin bedrijven onder druk worden gezet om aandeelhouders over hun klimaatbeleid te laten stemmen. Verschillende grote bedrijven zijn al overstag gegaan: levensmiddelengiganten Unilever en Nestlé, kredietbeoordelaar Moody’s én Shell.

Ook nieuwkomers zijn succesvol. Het jonge hedgefonds Engine No. 1 boekte dit jaar een ongekend succes bij ExxonMobil. Deze miniaandeelhouder wist drie commissarissen benoemd te krijgen die moeten zorgen voor ambitieus klimaatbeleid. Dat is in de ogen van Engine No. 1 essentieel wil ExxonMobil op de lange termijn overleven.

En het idee om een bedrijf op te splitsen in een ‘vies’ en ‘schoon’ deel is ook niet nieuw. Het fonds Enkraft stuurde dit najaar nog een brief naar het Duitse energiebedrijf RWE, met de oproep de bruinkoolactiviteiten weg te doen. RWE is niet langer „investeerbaar” voor veel beleggers die duurzaam willen investeren, schreef Enkraft volgens persbureau Reuters. Zonder bruinkool zou het bedrijf meer waard kunnen worden.

In algemene zin geldt: aandeelhouders bemoeien zich nadrukkelijker met het klimaatbeleid van bedrijven. ISS, een bureau dat aandeelhouders stemadvies geeft, zag dit jaar in de Verenigde Staten „een escalatie van shareholder engagement” en een „uitbreiding van tactieken”. Al is het totale aantal klimaatvoorstellen dat aandeelhouders van Amerikaanse bedrijven op de agenda zetten nog niet overweldigend: 23.

Overigens zijn deze voorstellen zeker niet allemaal afkomstig van hedgefondsen. Belangrijke indieners zijn ook ideële ‘groene’ aandeelhouders, zoals het Nederlandse Follow This. Al jaren probeert deze actiegroep olie- en gasbedrijven als Shell tot klimaatstappen te bewegen, en ieder jaar met meer succes.

Druk om te vergroenen

Nu zijn hedgefondsen niet op aarde om grootse idealen te verwezenlijken. Hun bestaansrecht is eenduidig: zoveel mogelijk geld verdienen voor hun klanten. Dat zijn institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars en hele rijke particulieren. Hoe moet de opkomende klimaatbetrokkenheid van deze fondsen dan worden gewogen?

In het geval van Third Point bij Shell is het voor Rob Bauer, hoogleraar finance aan de Universiteit Maastricht, wel duidelijk: „Dat wil er geld aan verdienen.” Andersom willen hedgefondsen ook voorkomen dat ze geld verliezen. „Als hedgefondsen zien dat het bestuur onvoldoende werk maakt van klimaatrisico’s, nemen de financiële risico’s ook toe”, zegt directeur Rients Abma van Eumedion, belangenclub voor institutionele beleggers. Lang niet alle hedgefondsen zitten er volgens Abma namelijk alleen voor de korte termijn in. Engine No. 1 zegt bijvoorbeeld expliciet dat het ze om de lange termijn te doen is.

Een andere belangrijke drijfveer: klanten willen het. „Voor pensioenfondsen en verzekeraars wordt duurzaamheid steeds belangrijker”, zegt Abma. Dat ziet ook Mart van Kuijk van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. „Ze staan onder druk om te vergroenen.” Onder druk van de publieke opinie en van nieuwe Europese regelgeving.

Dat heeft zich al vertaald in groeiende steun voor klimaatvoorstellen van aandeelhouders. Zo kreeg in de VS bijna de helft van deze voorstellen een meerderheid van de stemmen, telde ISS. Twee jaar eerder was dat nog ruim een kwart. Ook de toegenomen steun voor Follow This is veelzeggend.

Hoogleraar Bauer merkt op dat ook beleggers als pensioenfondsen „best activistisch” zijn. Want met bedrijven praten over klimaatbeleid, ze stimuleren meer te doen, kun je óók zien als activistisch. „Daar zijn ze heel actief in.” Zelf iets op de agenda van een aandeelhoudersvergadering zetten doen ze minder, terwijl juist de combinatie van praten én agenderen juist heel effectief kan zijn, zegt Bauer. „Maar dat is iets waar pensioenfondsen nog een beetje bang voor zijn.”