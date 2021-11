Bedachtzame pianist Nelson Freire (77) betoverde met heel persoonlijk spel

Bij zijn late debuut in 2005 in de inmiddels ter ziele gegane concertserie ‘Meesterpianisten’ in het Amsterdamse Concertgebouw liet de Braziliaanse pianist Nelson Freire, toen 61, zich interviewen door NRC. Hij was een ziekelijke peuter in een arm gezin, memoreerde Freire; de piano was zijn troost. Toen Freire zes was, was duidelijk dat hij zo’n groot talent had dat de hele familie ervoor naar Rio de Janeiro verhuisde. Het eigenzinnige wonderkind bloeide op in de stad waar pianomuziek toen nog met net zo zoveel passie werd gekoesterd als voetbal. De verhuizing markeerde het begin van een grote carrière in een breed repertoire, met deelname aan het internationale pianoconcours in Rio de Janeiro in 1957 als vliegwiel en moment van „ontwaken van het muzikaal bewustzijn”. Maar hoewel door kenners en liefhebbers omarmd als een van de allergrootsten verwierf Freire – bescheiden en bedachtzaam – nooit helemaal de wereldroem die hem toekwam.

Freire, maandagochtend op 77-jarige leeftijd in zijn huis in Rio de Janeiro overleden, speelde sinds 2019 geen concerten meer: eerst was hij aan arm en schouder geblesseerd door een zware valpartij, daarna verhinderde de coronacrisis zijn rentree naar het concertpodium.

Concertgebouworkest

Gedurende zijn actieve loopbaan speelde Freire zowel solo als met wereldberoemde orkesten en dirigenten. Ook in het Amsterdamse Concertgebouw was hij regelmatig te gast voor recitals en optredens met onder andere het Koninklijk Concertgebouworkest. Zijn Brahms-opnames met dirigent Riccardo Chailly werden wereldberoemd om de subtiele vertelkracht. Voor zijn recitals stelde hij afgewogen programma’s samen, van Mozart en Beethoven tot Chopin en Debussy, van Villa-Lobos en Albeniz tot Schumann en Rachmaninov. Freire was nauw bevriend met de Argentijnse pianiste Martha Argerich (1941); ook met haar gaf hij regelmatig concerten.

Voor Decca realiseerde Freire een indrukwekkende discografie – waarnaar hij zelf naar eigen zeggen nooit luisterde. Wie die moeite wel neemt, wordt betoverd door heel persoonlijk spel; emotioneel en vrij, maar ook ingetogen en betekenisvol.

Freires Amsterdamse recitals konden rekenen op lyrische recensies. „Freire is de geïnspireerde gentleman onder de grote pianisten van de oude stempel” schreef NRC in 2009. „Geen noot wordt gespeeld omwille van het effect, over iedere frase hangt een verstilde sfeer van toewijding en diepgang.”