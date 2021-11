Verdachte (20) geeft toe dat hij explosieven heeft geplaatst bij Poolse supermarkten

Hyron A., verdachte in de zaak rond drie aanslagen bij Poolse supermarkten, heeft explosieven bij drie Poolse supermarkten geplaatst. Hij handelde in opdracht. Dat heeft hij maandag tegen de rechter gezegd, meldt regionale omroep NH Nieuws. De 20-jarige A. heeft niet gezegd wie de opdrachten heeft gegeven.

A. werd aanvankelijk verdacht van aanslagen bij supermarkten in in Beverwijk en Tilburg, maar de officier van justitie voegde tijdens de zitting maandag de aanslag in Aalsmeer toe aan het lijstje, schrijft NH Nieuws. Hij heeft verder gezegd dat hem geld was beloofd voor het plaatsen van de explosieven, maar dat geld nooit meer te hebben ontvangen. Advocaat Veerle Hammerstein zou de bekentenis van haar cliënt hebben bevestigd.

Justitie wil duidelijk krijgen of hij als minderjarige moet worden berecht. Dat betekent dat A. een persoonlijkheidsonderzoek moet ondergaan. Pas daarna kan de zaak inhoudelijk worden behandeld. Tot die tijd blijft hij in jeugddetentie.

Het Openbaar Ministerie heeft nog drie andere verdachten in beeld. Sersinio D., zou een flink bedrag hebben ontvangen na de aanslag in Aalsmeer. Antonio N., heeft eerder toegegeven chauffeur te zijn geweest van D., maar zegt niet te hebben geweten van de explosies. De derde verdachte, Serginio S., heeft volgens het OM een coördinerende rol gehad bij het laten afgaan van bommen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther.

De supermarkten zijn in handen van één eigenaar, die zegt niet te weten waarom zijn supermarkten doelwit zijn geweest van bomaanslagen. Het OM ziet het liefst dat alle zaken gezamenlijk worden behandeld. De advocaat van A. wil dat de zaak van haar cliënt apart wordt behandeld.

