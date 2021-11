Twee condorkuikens geboren uit onbevruchte eieren

De Californische condor, een bedreigde gierensoort, kan zich ongeslachtelijk voortplanten. Tot tweemaal toe is in gevangenschap een mannetje geboren uit een onbevrucht ei, schrijven biologen van de San Diego Zoo Wildlife Alliance in het Journal of Heredity. Opvallend is dat de vrouwtjes die de eieren legden wél in gezelschap waren van een mannelijke condor. Vaak vindt zulke maagdelijke voortplanting bij dieren juist plaats in afwezigheid van een geschikte partner.

Californische condors (Gymnogyps californianus) bevonden zich lang op het randje van uitsterven. De soort komt van nature voor in het westen van de VS, in Californië en Arizona. In 1982 leefden er nog maar 22 vogels. In 1988 begon een fokprogramma, waaruit sindsdien ruim 1.000 condorkuikens zijn voortgekomen. De inspanningen wierpen hun vruchten af: eind 2019 was de populatie aangegroeid tot 525 vogels, waarvan 306 in het wild. Toch is de gierensoort nog altijd kwetsbaar, zeker omdat de genetische diversiteit laag is.

Maagdelijke of ongeslachtelijke voortplanting, ook wel parthenogenese genoemd, komt in de natuur bij allerlei diersoorten voor. Soms is er geen enkel mannetje in het spel, zoals bij de marmerkreeft (Procambarus virginalis), een rivierkreeftensoort waarvan de vrouwtjes zich uitsluitend ongeslachtelijk voortplanten. Bij andere soorten is de parthenogenese vaak ‘facultatief’: het kán zonder seks, maar geslachtelijke voortplanting vindt ook plaats. Dat is bijvoorbeeld het geval bij veel reptielen – waaronder de koningscobra, bleek begin dit jaar nog uit een publicatie in Scientific Reports. Maar ook wandelende takken en haaien doen soms aan maagdelijke voortplanting.

Bij vogels was facultatieve parthenogenese vooral bekend van kalkoenen en kippen die in gevangenschap leefden zonder mannetje in de buurt. Bij de Californische condors in het broedprogramma hadden de vrouwtjes wel een vruchtbare partner tot hun beschikking. Toch legden twee van hen dus een onbevrucht ei, waaruit een mannetje geboren werd met uitsluitend genetisch materiaal van de moeder.

De biologen kwamen de twee mannetjes op het spoor in een grootschalige analyse van dna afkomstig van 911 condors, verzameld in de ruim dertig jaar dat het broedprogramma loopt. Doel was om meer te weten te komen over de condorgenetica.

Dat het in beide gevallen om een mannetje ging, is te verklaren vanuit de sexchromosomen van vogels. Waar mensen X- en Y-chromosomen hebben, hebben vogels – en bijvoorbeeld ook slangen en vlinders – Z- en W-chromosomen. Bij ons zorgen twee dezelfde X-chromosomen voor vrouwelijk nageslacht, bij vogels is het net andersom. Tweemaal Z is een mannetje; eenmaal Z en eenmaal W is een vrouwtje. Met één moeder die erfelijk materiaal levert kan er dus alleen een ZZ- of een WW-combinatie ontstaan. Die laatste combinatie is niet levensvatbaar, die eerste is per definitie mannelijk. Eindeloze maagdelijke voortplanting van moeder op dochter op dochter, zoals bij de marmerkreeft, is bij vogels dus niet mogelijk.

De beide mannetjes uit het artikel hebben zich sowieso niet voortgeplant. De ene werd na 559 dagen in het wild losgelaten, en stierf een paar maanden later, net voor zijn tweede verjaardag. Geslachtsrijp was hij nog niet. De onderzoekers wijden zijn dood aan ‘slechte integratie met de wilde vogels en onvoldoende voedselinname’. De andere condor werd nooit losgelaten in het wild: hij was een kleine vogel, nog geen 7 kilo, terwijl mannetjes normaal tussen de 8 en 10 kilo wegen. De auteurs schrijven: „Hij deelde een verblijf met een vrouwtje, maar was ondergeschikt met weinig tot geen hofmakerij.” Uiteindelijk stierf hij na een voetverwonding en een teenamputatie.

Toekomstig onderzoek, en bestudering van opgezette museumexemplaren, zal moeten uitwijzen of de parthenogenese ook bij condors in het wild voorkomt. Al zal dat niet bijdragen aan het succesvol voortbestaan van de soort. Sowieso doet maagdelijke voortplanting de inteelt toenemen. En het is wat prematuur om op basis van twee gieren harde conclusies te trekken, maar het lijkt erop dat condors die uit ongeslachtelijke voortplanting worden geboren zich niet succesvol voortplanten, schrijven de auteurs.

