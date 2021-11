De blijde boodschap van het 'minder, minder' zal wrok veroorzaken bij problemen

Het journalistieke vak houdt niet per se in: de wereld verbeteren, maar wel: die wereld beschouwen. We zaten deze week met wat journalisten bij elkaar, het ging over de klimaatcrisis, klimaatcatastrofe, wat is het meest van toepassing? Glasgow was uiteraard een gespreksonderwerp en ook de zware maatregelen die ons nog te wachten staan. Het moet echt allemaal minder, CO 2 -uitstoot, de grote, vervuilende industrieën; maar wij als burgers moeten ook minderen, met vliegen en vlees en gas en nog zo wat.

Op de een of andere manier stelde ik me bij dat minderen altijd een kampvuur voor, waar we met extra dikke truien gezellig omheen zaten, die ene fles delend en royaal inschikkend op de houten picknickbank.

De economische journalist onder ons haalde me bruusk uit mijn droom: „Maar krimp is vreselijk.” Ze somde mogelijke gevolgen op: grote werkloosheid, armoede, toenemende zelfmoordcijfers, opstand der boeren, opstand der burgers: de volle belofte van een oorlog-achtige situatie. De blijde boodschap van het ‘minder, minder’ zal wrok veroorzaken bij kiezers. En toch zullen regeringen noodzakelijke maatregelen moeten nemen. En wat niet goedschiks lukt, moet maar kwaadschiks. Dan maar afdwingen, dan maar minder vrijheid.

Ik behoor tot een generatie voor wie ‘communisme’ geen abstractie is, maar een land vol beperkingen: de oude DDR, vroeger op zo’n 400 kilometer rijden van mijn ouderlijk huis. De econoom was er in een mum van tijd in geslaagd mij uit mijn nobele-wilde-dommel te halen.

Ik begon nu ook te somberen, en zag dit: razende burgers die de barbecue en trouwens ook het kampvuur wordt afgenomen, de twee of drie vliegvakanties per jaar, die ene, vleeshoudende bitterbal. Het zal hard tegen hard gaan, het wordt de wet tegen de volkswil.

En toen dacht ik aan de Amerikaanse filosoof Kwame Anthony Appiah, en zijn boek The Honor Code. Appiah vertelt het historische verhaal hoe ‘gebruiken’ als slavernij, het inbinden van Chinese vrouwenvoeten en het duelleren in zeer korte tijd not done werden. Ook overheden verboden het op een gegeven moment, maar tegelijkertijd maakten gewone mensen zich de schaamte eigen: ze stelden geen eer meer in de conventies die ze lang als vanzelfsprekend beschouwden. Het werd hun eer te na als ouder, eigenaar of edelman nog voetjes in te binden, slaven te houden, conflicten per floret te beslechten.

Je kan lacherig doen over vliegschaamte, maar het grote voordeel is dat burgers zelf zich de restricties eigen maken. Hooguit één keer per jaar naar Malaga. Collectieve schaamte is een hefboommechanisme: de mensen voelen zich bezwaard, er is wel vlees, maar ze kiezen toch voor de champignonschotel. Het is het essentiële verschil tussen niet mogen en zelf niet meer willen.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.