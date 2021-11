De PvdA twitterde een citaat van Frans Timmermans in de rondte, hij had gesproken in de Volkskrant. „Wat zeggen we over twintig jaar tegen onze kleinkinderen? Dat die klimaatstrijd zo moeilijk was?” Eerste gedachte: ik hoop dat ik het dan nog niet met ze over dat soort dingen heb, want dat zou betekenen dat minimaal één van mijn dochters een tienermoeder is en dat lijkt me geen pretje. Voor niemand.

Een dag later zat hij in Buitenhof. Naar ik heb begrepen is het met het klimaat één over twaalf, maar het lukt me maar niet om in Frans Timmermans de verlosser te zien. Hij trapte meteen af met een populistische poging om de ene angst aan de andere te koppelen en om zo de onderbuik te bedienen. „Als bepaalde delen van Afrika onbewoonbaar worden omdat het te heet wordt, gaan mensen aan de wandel.”

Een nergens op gebaseerde veronderstelling.

Als de mensen geen groenten blieven, stoppen we gewoon groenten in een frikadel, dan eten ze het misschien wel.

Allemaal vragen, die Twan Huijs niet stelde:

Hebben de mensen in Congo daar het geld voor dan? En zijn we zelf dan al niet overstroomd?

Ondertussen kwamen Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) in opstand. Hoezo keek ik, op dit voor hun bestemde uur, naar de televisie?

Wat was dit?

Ik wees naar Frans Timmermans en zei dat hij in Glasgow ging besluiten dat de temperatuur op aarde de komende jaren maar met anderhalve graad mag stijgen. „Het met elkaar afspreken hoe warm het mag worden heeft natuurlijk iets geks”, legde ik uit. „Zeker als de grootste vervuilers niet meepraten.”

Ze schreeuwden nu om Netflix, en om hun moeder die in de keuken de krant zat lezen. „Doe nor-maal!!”

Ik trok een vergelijking met de wc’tjes op school. Er wordt daar dusdanig vaak over de rand geplast (door jongetjes) dat de schoolleiding heeft besloten dat ze voortaan in tweetallen naar het toilet moeten, zodat de een in de gaten kan houden of de ander wel op de bril gaat zitten.

„En nu”, zei ik, „heeft hij”, ik wees op Frans Timmermans, „besloten dat alle meisjes maar samen moeten afspreken dat er veel minder over de rand geplast wordt.”

Het was een goede vergelijking, want vooral Lucie van Roosmalen ging helemaal uit haar plaat. „Dat werkt zo nie-iet”, schreeuwde ze, waarna ze me eerst begon te stompen, gevolgd door een huilbui.

Hup, daar was haar moeder, ze kwam op het gekrijs af als een wesp op een glas cola. „Wat is er nu weer?”, vroeg ze. „Kan ik dan nooit eens rustig de krant lezen?”

In een beweging door pakte ze de afstandsbediening van tafel en zette Frans Timmermans uit. De vrede in huis keerde terug.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.