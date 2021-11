‘Veel te weinig mensen kennen Jean-Michel Basquiat. In mijn vriendenkring had bijna niemand ooit van hem gehoord. Een jaar of twee geleden kwam ik op Instagram een kunstwerk van hem tegen. Meteen ben ik diep in zijn werk gedoken. Ik werd er helemaal verliefd op.

„Op zijn doeken maakte Basquiat woorden bijna onleesbaar. Daardoor ga je echt je best doen om te lezen wat er staat. Juist dat zet je aan tot nadenken. Waarom stáát dat daar eigenlijk? Wat bedoelt hij ermee?

„Iets vergelijkbaars doe ik bij mijn spokenwordoptredens. Bewust laat ik stiltes vallen. Stilte heeft impact. Als ik stilval, letten mensen opeens weer op.

Amara van der Elst (2001) is spokenwordkunstenaar en danser. Ze studeert creative writing in Arnhem. Op 4 mei dit jaar trad ze op bij de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam.

„In stiltes kun je je kwetsbaarheid tonen. In stiltes kun je nadenken over verbinding. Wat wil jij duidelijk maken aan mij? Hoe resoneert dat in mij? Wat heb ik jou te zeggen?

„Stilte maakt zacht. Deze wereld heeft dat hard nodig. Er is al zoveel hardheid om ons heen.

„Ja, soms is hardheid echt nodig: om je te uiten over groot onrecht – nu, op dít moment! Ik denk aan een tekst van rapper 2Pac. Door een raam kijkt hij ergens naar binnen. In een kamer ziet hij een tafel vol heerlijk eten. Hij heeft honger. Hij wil vragen of hij misschien mag aanschuiven. Maar de deur zit op slot. Wat doe je dan? Je tikt voorzichtig op het raam. Je klopt beleefd aan. Als de deur opengaat, toon je je vriendelijkste gezicht. Je vraagt bescheiden of hier misschien ook een plek voor jou is.

„Soms moet je ergens harder aankloppen. Je kunt de deur ook intrappen, een stoel pakken en alvast aan tafel gaan eten. Maar een graag geziene gast word je daar niet van. Zachtheid vergroot de kans dat je welkom bent. Hardheid hoort niet bij wie ik wil zijn.

‘Mijn optreden bij de Dodenherdenking op de Dam, op 4 mei, heeft nogal wat betekend in mijn leven. Ik heb veel opdrachten gekregen, maar ik accepteer niet alles. Ik moet echt het gevoel hebben dat het bij mij past. Ik wil niet dat mijn studie erdoor in de knel komt. Ik ben nu derdejaars, nog één jaar te gaan na dit jaar.

Jean-Michel Basquiat (1960-1988) was een Amerikaanse beeldend kunstenaar, met roots in Haïti en Puerto Rico. Hij was enkele jaren hecht bevriend met Andy Warhol en had kortstondig een relatie met Madonna.

„Ik had kort na 4 mei het gevoel dat ik in een mooie droom was terechtgekomen. Ik voelde sterke verbondenheid tussen de mensen die reageerden. Dat is iets wat je eigenlijk alleen meemaakt bij een WK voetbal, wanneer Oranje het ver schopt in het toernooi.

„Eenzelfde gevoel steeg op uit de e-mails die ik direct na die dag kreeg. Mensen die normaal gesproken niet met elkaar in één kamer willen zitten, zaten nu samen in mijn inbox. Vanuit totaal verschillende perspectieven, met verschillende argumenten, wilden ze allemaal hetzelfde. Er sprak hoop uit alle berichten: een diep doorvoelde wens om niet tegenover elkaar, maar náást elkaar te staan. Dat is ook wat mij drijft: harmonie ervaren, schoonheid zien. Brokkenmakers zijn er al genoeg in deze wereld.”