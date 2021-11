Gestopte Red Team Covid-19 NL weigerde deel te nemen aan 'politiek spel'

De bekendheid van de leden van het Red Team Covid-19 NL leek lange tijd bijna even groot als die van het Outbreak Management Team. Hun ongevraagde adviezen – en stevige kritiek – op de manier waarop het kabinet de coronacrisis bestreed, waren in de eerste maanden van de pandemie vrijwel direct groot nieuws. In het najaar van 2020 mochten leden van het Red Team in de Tweede Kamer hun visie op de coronabestrijding uiteenzetten.

Maandag hief het Red Team, na maanden van stilzwijgen, zichzelf op. „De keuzes die nu gemaakt moeten worden, zijn fundamenteel politiek van aard. Waarbij de belangrijkste vraag is: is het in wettelijk en ethisch opzicht verantwoord om dit virus te laten circuleren? In die discussie heeft het Red Team niets te zoeken”, zo staat in een verklaring.

Het stilzwijgen en het besluit er nu mee op te houden, hebben deels dezelfde oorzaak, licht veldepidemioloog en mede-initiatiefnemer Amrish Baidjoe telefonisch toe. „De regering deed alsof ze luisterde en nam zelfs een deel van het jargon over. Rutte noemde ons en onze woorden – hamer en dans – maar gaf er niet de invulling aan die wij beschreven hadden.”

In de praktijk deed de politiek iets compleet anders, zegt hij. „En aan dat spel wensen we niet mee te doen. Dat veroorzaakt alleen maar meer ruis, terwijl het probleem blijft bestaan en de crisis steeds ingewikkelder wordt.”

Het Red Team, met leden als Wim Schellekens (oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Bert Mulder (arts-microbioloog), en het kabinet verschillen fundamenteel van mening over hoe de coronacrisis het beste aangepakt kan worden. Volgens het Red Team laat de overheid het virus rondcirculeren in de maatschappij, totdat het verkeerd gaat, operaties uitgesteld moeten worden en de zorg dreigt te bezwijken. Hard en langdurig ingrijpen wordt zo vanzelf nodig. Het Red Team wil juist het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden door vroeg in te grijpen. „We willen een heel ander speelveld”, schreef het Red Team in februari in antwoord op de vraag waarom het zo stil was rond het collectief. De gedachte: waarom zou je nog meepraten als er zo’n groot verschil van inzicht is?

Polderend de crisis door

Volgens Baidjoe is het tot op „de dag van vandaag” niet duidelijk wat nu de coronastrategie van de overheid is. „We hebben een paar keer een routekaart gehad, die er soms goed uitzag, maar als het puntje bij paaltje kwam en er ingegrepen moest worden, duurde het nog steeds vier weken – in crisismanagement is dat een eeuwigheid. De overheid maakt het buitengewoon politiek allemaal. We gaan polderend de crisis door.”

Baidjoe zag dat patroon zich de voorbije weken herhalen: de situatie dreigt uit de hand te lopen en het kabinet wendt zich voor advies tot het OMT. „Ondertussen vertellen ze een beetje wat ze zelf voor zich zien. Dat gaat naar de media toe, de talkshows duiken erop. Journalisten bellen, de kranten, de radio. Dan kijkt het kabinet hoe heet het water is, en dan komt de persconferentie waar de maatregelen aangekondigd worden. Dat is geen crisismanagement.”

Nederland grijpt volgens Baidjoe telkens te laat in, terwijl dat volgens hem niet hoeft als gestreefd wordt naar zo min mogelijk besmettingen. „Het Red Team stond vooral voor vroeg ingrijpen. Daarmee kon je escalatie voorkomen en harder ingrijpen voorkomen. Er is meer mogelijk tussen open en dicht. Dat was de belangrijkste reden het Red Team op te richten.”

Als het aan Baidjoe had gelegen, waren de basisregels pas losgelaten als overal – op wijkniveau – de vaccinatiegraad hoog genoeg was. „We zijn pas te laat intensief die wijken ingegaan om twijfelaars over de streep te trekken. Terwijl we al wisten dat de lagere sociaal-economische klassen belangrijk zijn. Daar is vaccinscepsis het hoogste en de onderliggende factoren die bijdragen aan een ernstig ziektebeeld ook.”

Het is echt mensenwerk mensen te overtuigen, zegt Baidjoe, die zelf zulk werk doet in ontwikkelingslanden. „Huisartsen en GGD’s kunnen dat geweldig doen, maar die hebben ook 20.000 andere taken.”

Tijdgebrek

Naast het gevoel te veel onderdeel geworden te zijn van het politieke spel, speelden volgens Baidjoe ook tijdgebrek mee – de leden van het Red Team werkten onbezoldigd en in hun vrije tijd. Inmiddels zijn er ook andere critici opgestaan, ziet Baidjoe. „Kijk naar de oproep van de intensivisten van academische ziekenhuizen en naar allerlei individuele ziekenhuizen die zeggen: hoor eens, als je bij ons binnenkomt dan moet je een mond- neusmasker op en we blijven ons gewoon aan de basisregels houden.”

„Zoiets als een Red Team is echt nodig”, zegt Baidjoe. „Het idee was nooit keiharde competitie met het OMT, maar wel om elkaar scherp te houden. Groepsdenken ligt altijd op de loer, zeker bij een crisis die lang duurt en complex is, en dan is het fijn om kritische vrienden te hebben die tegen je zeggen: is dit nu echt zo’n goed idee?” Helemaal gelukt is het niet, erkent hij. „Het Red Team is heel erg gezien als de oppositie of als mensen met belangen. Ik kan je garanderen: ik heb echt geen enkel belang bij het Red Team, behalve dat Nederland mijn thuisland is en dat we die crisis goed moeten managen, want de gevolgen van deze crisis zullen zich nog jarenlang laten voelen.”