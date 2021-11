Rechts Amerika scheldt Biden verkapt uit met leuze ‘Let's go Brandon’

In hitlijsten, op mondkapjes, T-shirts en honkbalpetjes en tot in het Congres: binnen enkele weken is ‘Let’s go Brandon’ uitgegroeid tot nieuwe strijdkreet van rechts Amerika. De leuze is een nette manier geworden om de zittende, Democratische president uit te schelden. Een manier om op live-tv, sociale media of een debatvloer ‘F*ck Joe Biden’ te zeggen – zonder gebliept of geschorst te worden.

De ontstaansgeschiedenis van de verkapte verwensing is curieus. Bij een race van NASCAR, een autosport met veel rechtse supporters, in de rechtse staat Alabama, begint het publiek op 2 oktober ‘Fuck Joe Biden’ te scanderen. Dit gebeurt sinds zijn aantreden als president vaker tijdens sportevenementen in conservatieve delen van de VS. Van college football-wedstrijden tot een chique golftoernooi als de Ryder Cup: rechtse spreekkoren kapen op deze wijze ‘live’ zendtijd om de president te kunnen beledigen.

Ook in Alabama kent het publiek dit trucje, blijkt na afloop van de race. Zodra winnend coureur Brandon Brown op het parcours voor de camera’s van tv-zender NBC Sports verschijnt, begint het gescheld binnen een minuut. De uitgelaten Brown heeft moeite om boven alle rumoer uit te komen en zijn interviewer legt dit aan de kijkers als volgt uit: „U kunt de menigte hier horen scanderen: ‘Let’s go Brandon!’”

Bekijk hier het fragment (na een minuut begint het gescheld)

Een meme is geboren

NBC Sports zal het bewuste fragment later verwijderen van zijn site, maar dan is het al uitgeknipt en verder verspreid. Een nieuwe meme is geboren. Zo zijn er voorheen nogal onbekende bandjes of artiesten die liedjes opnemen met de leus. Dankzij clicks van rechtse sympathisanten eindigen deze vervolgens hoger in de nationale hitlijst dan ze zonder ‘Brandon’ in de titel ooit hadden mogen hopen.

Ook offline duikt de leuze op, onder meer als rechtse merchandise en tijdens antivax-protesten. Een piloot van SouthWest moet zich bij zijn bazen verantwoorden nadat hij de kreet vrijdag over de intercom van zijn toestel liet klinken. Het conservatieve blog Daily Caller verkoopt T-shirts met de tekst. Het alt-right Twitter-alternatief Gettr zette een Brandon-slogan op een reclamespandoek, dat door een vliegtuigje werd rondgevlogen tijdens een Trump-rally in Iowa.

In Washington gebruikt de oppositiepartij de slogan om veilig de president te kunnen beledigen. Een afgevaardigde uit South Carolina liep donderdag op Capitoll Hill rond met een mondkapje met de tekst erop. Een collega en partijgenoot uit Florida had een week daarvoor al een toespraak in het Huis ermee afgesloten – gebalde vuist in de lucht. De bekende senator Ted Cruz ging tijdens een honkbalwedstrijd op de foto met een fan die de leus aanhing. Cruz noemde het fragment in een interview „het grappigste wat ik ooit gezien heb”. „Het vat alles wat nepnieuws is samen in één enkel voorbeeld.”

Hardhorend of snelle denker?

Een maand later heeft NBC-verslaggeefster Kelli Stavast nog niet openlijk gereageerd op de ‘meme’ die zij de wereld in hielp. Hierdoor blijft onduidelijk of ze het publiek werkelijk verkeerd verstond, of dat ze bewust een gekuist alternatief verzon.

En als dit laatste het geval is, welk motief had ze dan voor die censuur? Wilde ze – heel puriteins-Amerikaans – dat tv-kijkers deze schuttingtaal bespaard bleef? Of wilde ze – uit vermeende linkse vooringenomenheid – de president beschermen? Entertainmentsite Deadline Hollywood stelde dat Stavast „ofwel hardhorend is of een zeer, zeer snelle denker”.