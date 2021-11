Opeens was ik doof geworden. „Zo doof als een kwartel”, had ik graag geschreven, maar die uitdrukking klopt helaas niet, kwartels kunnen uitstekend horen.

Ik was écht doof, althans, voor zo’n negentig procent schatte ik, wat heel veel is als je gewend bent op een normale toon gesprekken te voeren. Mijn vrouw kwam geluidloos mijn werkkamer binnen en stootte klanken uit die ik niet kon thuisbrengen. Ik probeerde te liplezen, maar daar blijkt grondige oefening voor nodig. Tv-uitzendingen kon ik alleen nog volgen als het geluid voor anderen onaanvaardbaar hard was. Tijdens telefoontjes moest ik steeds vragen: „Wat zeg je?”

Buiten kwam ik in een nog onwezenlijker wereld terecht. Alle auto’s en motoren bewogen zich plotseling elektrisch aangedreven voort. Drukke verkeerswegen waren daardoor in bedrieglijk rustige lanen veranderd. Vogels floten niet meer, de schelle kinderstem was uitgestorven. Kortom, de wereld was opeens in dikke watten verpakt en kon alleen doffe, gedempte geluiden voortbrengen.

Wat was er in godsnaam gebeurd? Enkele dagen eerder had mijn huisarts oorproppen waargenomen in mijn oren (waar anders?), gevolg van een teveel aan oorsmeer. De arts raadde me aan de proppen zachter te maken met een bij de drogisterij te verkrijgen middeltje; een week later zou zij ze met een spuit verwijderen.

Braaf volgde ik het advies op totdat ik op een morgen zo goed als doof wakker werd. Ik val artsen niet graag onnodig lastig en wachtte af. Het zou wel goed komen. Een mens kan toch niet zomaar, van de ene op de andere dag, doof worden door een onschuldig vloeistofje?

Zo probeerde ik mezelf gerust te stellen, maar toen ik ook de tweede dag verweesd rondliep in een mysterieus verstilde wereld begon de hypochonder in mij zich te roeren. Waarom zou je wel van het ene op het andere moment dood kunnen zijn, maar niet doof? Het scheelde ook maar één letter. Misschien was het wel een ziekte: ‘plotselinge doofheid’.

Toen deed ik iets waar je als potentiële patiënt beter nog even mee kunt wachten: medische informatie ophalen via het internet. Wat bleek? ‘Plotselinge doofheid’ bestaat inderdaad. „Iedereen, van jong tot oud, kan door plotselinge doofheid worden getroffen”, meldt KNO.nl. „In Nederland komt éénzijdige plotselinge doofheid jaarlijks bij ongeveer 8 op de 100.000 mensen voor.” Een derde van de patiënten is niet te genezen

Het gehoorverlies – meestal aan één oor - kan binnen enkele seconden tot minuten optreden, soms gebeurt het tijdens de slaap. Het kan geheel, maar ook gedeeltelijk gehoorverlies zijn. De oorzaak is niet altijd bekend, het kan door een beschadiging, stoornis of infectie ontstaan, maar ook door een brughoektumor in je hersenen, een „meestal niet kwaadaardige tumor” die wat mij betreft wel kwaadaardig klinkt.

Toen ik deze informatie had verwerkt, heb ik een nachtje met veel zelfmedelijden wakker gelegen en me vervolgens met mijn ervaringen bij de huisarts gemeld. „Ach”, zei ze, „die doofheid komt vast doordat de oorproppen uitgezet zijn door de vloeistof die je gebruikt hebt.” Daarop spoot ze doortastend mijn oren uit.

Even later liep ik in een andere wereld rond. Om mij heen raasde, toeterde, schreeuwde en floot alles en iedereen. Héérlijk! Ik wist voorgoed wat doofheid was.