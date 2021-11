Pinkpop maakt met Imagine Dragons laatste headliner bekend

De Amerikaanse poprockband Imagine Dragons is de derde en laatste headliner van Pinkpop 2022. Dat heeft het festival maandagochtend bekendgemaakt. Eerder werd al bekend dat Metallica en Pearl Jam de andere avonden afsluiten op het hoofpodium. Vrijdag start de kaartverkoop voor de 51ste editie van Pinkpop, dat volgend jaar tussen 17 en 19 juni traditiegetrouw plaatsvindt in het Limburgse Landgraaf.

De organisatie kondigde verder de komst van Royal Blood, Queens Of The Stone Age en de Nederlandse artiesten Froukje, Danny Vera en Ronnie Flex aan. Ook internationale acts als Nothing But Thieves en Twenty One Pilots staan op het programma.

Pinkpop ging in 2020 en 2021 niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Pinkpop hoopte nog korte tijd op een nieuwe datum eind augustus, maar dit ging niet door vanwege de opleving van de pandemie. De kaarten voor de afgelaste edities zijn ook voor 2022 geldig.